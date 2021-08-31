Будет лить весь день: ряд областей Украины 1 сентября накроет штормом

Многие украинцы рискуют попасть под сильный дождь

В среду, 1 сентября, сразу ряд регионов Украины накроют дожди, — речь идет прежде всего о Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье, но достаться может также северным областям.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Отмечается, что под штормовое предупреждение попали четыре области — Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.

На территории четырех областей объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября

При этом, по данным Gismeteo, во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах дождь ожидается в течение всего дня.

При этом, днем в Ужгороде и Черновцах, а во Львове под вечер вместе с дождем возможны прояснения, в то время как в Ивано-Франковске солнечных лучей ждать не стоит.

Также в прогнозе видно, что дождями также может накрыть Ровенскую, Волынскую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и Сумскую области, а температура воздуха там не будет превышать в среднем 19-24 градусов тепла днем и может опуститься до 10 градусов ночью.

Прогноз погоды в Украине на 01.09.2021

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