Будет лить весь день: ряд областей Украины 1 сентября накроет штормом
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Многие украинцы рискуют попасть под сильный дождь
В среду, 1 сентября, сразу ряд регионов Украины накроют дожди, — речь идет прежде всего о Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье, но достаться может также северным областям.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Отмечается, что под штормовое предупреждение попали четыре области — Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.
При этом, по данным Gismeteo, во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах дождь ожидается в течение всего дня.
При этом, днем в Ужгороде и Черновцах, а во Львове под вечер вместе с дождем возможны прояснения, в то время как в Ивано-Франковске солнечных лучей ждать не стоит.
Также в прогнозе видно, что дождями также может накрыть Ровенскую, Волынскую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и Сумскую области, а температура воздуха там не будет превышать в среднем 19-24 градусов тепла днем и может опуститься до 10 градусов ночью.
Ранее "Телеграф" показывал последствия мощного урагана с ливнем, который накрыл Киев накануне.
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