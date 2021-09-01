Станет ли остров Змеиный следующей горячей точкой Украины: какие прогнозы дают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский обратил особое внимание на необходимость усиления защиты острова Змеиный в Черном море

Когда Владимир Путин сосредоточил российские силы вдоль украинской границы весной 2021 года, мир затаил дыхание в ожидании возможного нового наступления Кремля в продолжающейся семилетней войне Москвы против Украины. Пока военные наблюдатели продолжают следить за сухопутной границей между этими двумя странами в поисках признаков нового вторжения, следующая крупная эскалация российской эскалации может произойти на море.

В своей статье на сайте "Atlantic Council" Эндрю ДʼАньери и Дуг Клейн, ассистенты программ Евразийского центра Атлантического совета, дают свою оценку ситуации с угрозой территориальной целостности Украины со стороны Черного моря. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Остров Змеиный — одна из потенциальных горячих точек. Этот крошечный участок суши в Черном море находится примерно в 50 км от побережья Вилково, ближайшего украинского города, и примерно в 300 км к западу от Крыма. Здесь есть маяк, несколько овец и дислоцируется около сотни украинских солдат. Общая площадь острова Змеиный составляет около 0,17 км2, но его расположение в украинском уголке Черного моря делает его заманчивым призом во все более милитаризованном морском регионе.

Остров Змеиный - форпост Украины в Черном море

Захват Россией Крыма в 2014 году уже позволил Москве доминировать над большими участками Черного моря, которые по праву принадлежат Украине. До тех пор, пока Украина не вернет себе Крым, остров Змеиный является залогом ее присутствия в Черном море. Последние события показывают, что Украина хорошо осознает стратегическое значение острова Змеиный, а также крайнюю его уязвимость для нападения России.

В преддверии недавнего саммита "Крымская платформа" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский выбрал Змеиный в качестве места для интервью украинским СМИ по поводу мероприятия. Зеленский заявил, что выбор острова для "Крымской платформы" был в высшей степени символичным. «Этот остров, как и вся наша территория, является украинской землей, и мы будем защищать его изо всех сил».

В последние годы российский Черноморский флот стремился отнять морскую территорию Украины в Черном море, в целом и в Азовском море к востоку от Крыма. Усилия Кремля по захвату контроля над общепризнанными территориальными водами Украины уже спровоцировали ряд инцидентов, привлекших международное внимание. Один из последних инцидентов произошел в июне 2021 года, когда британский эсминец "Defender" прошел через крымские воды, продемонстрировав непризнание заявлений России, вызвав странный военный и пропагандистский ответ Москвы.

Между тем, с момента открытия Крымского моста весной 2018 года усиливающееся вмешательство России в судоходство в Азовском море сильно ограничило доступ к украинским портовым городам Бердянск и Мариуполь, нанеся серьезный удар по морскому судоходству на востоке Украины. Некоторые эксперты опасаются, что Россия теперь может планировать аналогичный подход к западу от Крыма, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря.

Этот сценарий представляет собой резкую эскалацию кампании Путина против Украины. Однако, учитывая отсутствие решительной международной реакции на гибридную блокаду Россией близлежащего Азовского моря, нельзя исключать такой шаг. Остров Змеиный, вероятно, будет играть решающую роль в любой такой морской блокаде. Если Путину удастся его захватить, российские войска будут в состоянии перекрыть весь морской доступ к Украине и усилить контроль над северной частью Черного моря.

Почему остров Змеиный так важен для Украины

Контроль над островом Змеиный в настоящее время позволяет Украине претендовать на территориальные воды, которые простираются на 12 морских миль во всех направлениях от острова. Это помогает защитить черноморский морской транспортный коридор к крупным украинских портовым городам — Одессе, Николаеву и Херсону. Этот выход к Черному морю имеет решающее значение для экспорта зерна и металлов Украины, а также для импорта потребительских товаров из Китая. Без него украинская экономика быстро погрузится в кризис.

Зеленский, похоже, осознает опасность морской эскалации в России. В недавнем интервью на острове Змеиный украинский лидер заявил: "Мы знаем об интересах России в Черном море. Мы видим, какие у них планы на совместные российско-белорусские учения в сентябре 2021 года. Мы готовы к различным шагам, которые они могут предпринять».

Украина уже принимает ряд мер по усилению обороны Змеиного. Ежегодные учения НАТО "Sea Breeze" в июне и июле 2021 года проводились, в том числе, и на территории острова. Местные источники также сообщают, что военное присутствие Украины на Змеином увеличилось почти вдвое с тех пор. Таким образом, правительство Украины дает понять, что мир должен серьезно отнестись к этой почти невидимой точке в Черном море.

Хотя руководство национальной безопасности в Киеве заслуживает похвалы в сфере противодействия российской угрозе острову Змеиный, Украина также остро нуждается в большей международной поддержке в Черном море. Ведь Россия остается доминирующей военной силой в Черноморском регионе, и немногие эксперты в настоящее время ставят под сомнение способность Москвы захватить остров Змеиный, если она захочет этого.

Это дает ряд возможностей президенту США Джо Байдену, который намерен встретиться с Зеленским в Вашингтоне 1 сентября. Администрация американского президента подверглась жесткой критике за ее близорукий подход к проекту российского газопровода "Северный поток-2", как в США, так и в Украине.

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Укрепление морской безопасности Украины обеспечит своевременный импульс для американо-украинских отношений. Это также стало бы небольшой победой для команды Байдена в то время, когда ее внешнеполитические решения подверглись серьезной проверке после событий в Афганистане, а также идеально согласуются с "непоколебимой поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины", которую Байден пообещал Зеленскому во время их первого телефонного разговора еще в апреле. Когда Зеленский и Байден встретятся лицом к лицу, украинскому президенту необходимо прямо спросить об этом своего американского коллегу.

США могут подтвердить свое глобальное лидерство, увеличив помощь Украине в области морской безопасности. Пакет систем вооружения, включающий патрульные катера Mark 6 и противокорабельные ракеты Harpoon, поможет украинским военным сохранить свободу судоходства в украинских и международных водах. Также стоит увеличить присутствие ВМС США в Черном море, проводя те же операции по свободе судоходства, которые они проводят в водах, оспариваемых Китаем.

Прежде всего, если Кремль обострит напряженность в сфере безопасности на Черном море в предстоящие месяцы, США необходимо отреагировать более решительно, чем в начале этого года, когда они отправили, а затем отозвали военные корабли в пользу легковооруженного корабля береговой охраны.

Черное море нагревается. Все признаки указывают на то, что это следующий крупный театр военных действий в гибридной войне Москвы против Украины. К счастью, у США и Украины есть возможность опережать тенденции с помощью упреждающих мер, а не полушагов реагирования. Хорошим началом было бы принятие комплексных мер по защите острова Змеиный.