Количество заболевших COVID-19 в Украине растет третий день подряд

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти.

Количество новых выявленных случаев COVID-19 снова увеличилось. За 1 сентября в Украине зафиксировали 2477 случаев, что на 402 случая за сутки больше чем накануне.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки:

госпитализированы — 787 человек

летальных случаев — 44

выздоровели — 889 человек.

За сутки среды на коронавирус сделали 53 715 тестов, среди них методом ПЦР — 23 522.

Количество ежедневно фиксируемых новых случаев в столице Украины превысило три сотни. Так в Киеве за последние сутки зарегистрировали 309 новых инфицирований коронавирусом. Заболеваемость растет и в других областях: в Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139).

Наименьшее количество новых случаев коронавируса — в Закарпатской (21) и в Кировоградской (24) областях.

Всего за время пандемии коронавируса в Украине заболели 2 млн 290 тыс 848 человек. В Минздраве напоминают не пренебрегать мерами безопасности — носить маски и мыть руки.

Ранее "Телеграф" писал, что Всемирная организация здравоохранения добавила еще один штамм к потенциально опасным.