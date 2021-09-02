Укр

Количество заболевших COVID-19 в Украине растет третий день подряд

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Количество выздоровевших уменьшилось. Новость обновлена 02 сентября 2021, 08:27
Количество выздоровевших уменьшилось.

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти.

Количество новых выявленных случаев COVID-19 снова увеличилось. За 1 сентября в Украине зафиксировали 2477 случаев, что на 402 случая за сутки больше чем накануне.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки:

  • госпитализированы — 787 человек
  • летальных случаев — 44
  • выздоровели — 889 человек.

За сутки среды на коронавирус сделали 53 715 тестов, среди них методом ПЦР — 23 522.

Количество ежедневно фиксируемых новых случаев в столице Украины превысило три сотни. Так в Киеве за последние сутки зарегистрировали 309 новых инфицирований коронавирусом. Заболеваемость растет и в других областях: в Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139).

Наименьшее количество новых случаев коронавируса — в Закарпатской (21) и в Кировоградской (24) областях.

Всего за время пандемии коронавируса в Украине заболели 2 млн 290 тыс 848 человек. В Минздраве напоминают не пренебрегать мерами безопасности — носить маски и мыть руки.

Ранее "Телеграф" писал, что Всемирная организация здравоохранения добавила еще один штамм к потенциально опасным.

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