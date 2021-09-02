Ставнийчук о продлении домашнего ареста Медведчуку: Органы следствия злоупотребляют своими процессуальными возможностями

Продолжается абсолютное злоупотребление правами — Ставнийчук

В деле главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука органы следствия злоупотребляют своими процессуальными возможностями. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявила заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 гг. Марина Ставнийчук.

"Я считаю, что органы следствия злоупотребляют своими процессуальными возможностями. И это абсолютно очевидно. Это было очевидно тогда, когда решали вопрос об избрании меры пресечения, особенно когда рассматривались апелляционные жалобы, когда во второй раз продляли меру пресечения. Продолжается абсолютное злоупотребление правами. Рано или поздно те люди, которые злоупотребляют процессуальными правами, будут привлечены к ответственности. Это уже нужно делать, иначе эти люди, которые сегодня являются сотрудниками прокуратуры, сотрудниками органов дознания, — они считают, что закона для них не существует", — отметила Ставнийчук.

Ранее нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.