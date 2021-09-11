Укр

Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Зеленский и Бах Новость обновлена 11 сентября 2021, 20:28
Зеленский и Бах

Президент пообещал поговорить об этом с главой МОК.

Глава Украины Владимир Зеленский во время открытия в Киеве урбан-парка выразил желание провести в нашей стране Олимпийские игры.

Соответствующее заявление он сделал на совместном выступлении перед журналистами с президентом МОК Томасом Бахом.

По его словам, он во время переговоров с главой комитета намерен поднять тему проведения Игр в Украине, а также выяснить, что необходимо сделать для того, чтобы нашей стране была предоставлена такая возможность.

"Очень хочется, чтобы мы были такой (проводившей Олимпийские игры, — ред.) страной", — сказал президент.

Напомним, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт ранее заявлял, что Украина работает над возможностью проведения юношеских Олимпийских игр в 2030 и 2032 годах. Среди мест, где они могли бы пройти, министр выделил Западную Украину и Киев.

Вместе с тем он уверен, что Украине хватило бы сил и ресурсов провести зимнюю Олимпиаду.

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