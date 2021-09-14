Укр

Карантин возвращается в Украину: список запретов для "желтой" зоны

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Защитные маски остаются обязательны везде Новость обновлена 14 сентября 2021, 17:58
Защитные маски остаются обязательны везде

Вскоре все области могут перейти в желтую зону

С ростом заболеваемости коронавирусом в Украине, который начался с первых же дней осени, все больше регионов приближаются к порогу карантинных ограничений, и уже начинает вводиться "желтая" зона.

Она подразумевает ряд запретов, сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что на территории "желтой" зоны карантина запрещено:

  • проводить массовые мероприятия, если там будет больше одного человека на 4 квадратных метра;
  • более одного человека на 10 квадратных метров в спортзалах и фитнесс-центрах;
  • заполненность более 50% в кинотеатрах и других заведениях культуры;
  • работа учебных заведений.

Однако важный момент состоит в том, что эти запреты не распространяются на заведения, где 80% персонала и 100% совершеннолетних посетителей имеют желтый или зеленый сертификат о вакцинации.

Таким образом, если в школах и заведениях плотно возьмутся за вакцинацию, — их не закроют даже после объявления "желтой" зоны карантина.

При этом, ношение защитных масок остается обязательным условием вне зависимости от зоны карантина.

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве уже говорили о том, что в скором времени все области Украины могут перейти в "желтую" зону, в то время как Закарпатская область должна попасть туда уже на следующей неделе.

Напомним, что в Украине ввели два вида COVID-сертификатов: желтый выдается в "Дии" после первого укола вакцины от коронавируса, в зеленый — после завершения курса.

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