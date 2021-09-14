Укр

Онлайн-учеба не за горами? Что будет со школами в "желтой" зоне карантина

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
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Вскоре классы могут снова опустеть Новость обновлена 14 сентября 2021, 20:00
Вскоре классы могут снова опустеть

С 1 сентября украинские учебные заведения работают в обычном режиме

Хотя многие уже успели отдохнуть от карантинных ограничений за лето, эпидемическая обстановка в Украине сейчас такова, что уже к концу сентября 2021 года школы снова могут перевести на дистанционное обучение.

Но есть возможность и избежать этого, сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Отмечается, что 13 сентября утвердили новые правила карантина в Украине, через неделю после чего они вступят в силу и области начнут делить на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.

Пока ряд областей находится на пороге именно "желтой" зоны карантина, которая подразумевает переход учебных заведений на дистанционную форму.

Но это необходимо только если менее 80% сотрудников школы будут иметь новые "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты, иначе заведения могут работать в обычном режиме. Вакцинация детей при этом значения не имеет.

Если в регионе объявлена "оранжевая" зона, решения о дополнительных ограничениях принимает местная власть.

При этом для школ в "красной" зоне работа в очном режиме возможна исключительно при условии вакцинации 100% сотрудников двумя дозами и получения ими "зеленого" сертификата.

Как сообщал "Телеграф", первые области могут начать переходить в "желтую" зону уже на следующей неделе — первая на очереди Закарпатская.

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