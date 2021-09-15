Украина на грани "желтой зоны": что будет с общественным транспортом

В "желтой" зоне ограничивать работу транспорта не будут.

Несмотря на то, что Украина продолжает оставаться в "зеленой зоне" по угрозе распространения COVID-19, в Кабмине уже задумались об ужесточении карантинных мероприятий.

Ограничения "желтой зоны" в основном предусматривают запреты на посещение массовых мероприятий и работу общественных заведений. В то же время она не предусматривает каких-либо запретов на работу общественного транспорта, будь-то маршруток, метро или электротранспорта. Обязательным условием вне зависимости от цвета карантинной зоны является ношение масок.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, никаких ограничений на работу общественного транспорта вводить не станут даже если страна перейдет в "красную зону".

Он отметил, что при этом водителям придется обязательно пройти вакцинацию от коронавируса, а вот на пассажиров это требование распространяться не будет.

Вместе с тем пассажирам придется соблюдать стандартные правила о необходимости носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщалось ранее, в Украине появились новые сертификаты вакцинации — "желтый" и "зеленый". Они позволят привитым украинцам избежать большинства карантинных ограничений, вводимых в рамках "желтой" и "красной" зон.

Получить их можно через приложение "Дия", однако граждане уже начали жаловаться на то, что с этим возникают проблемы.