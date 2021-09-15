Украина приближается к карантину: что можно и нельзя будет делать в "желтой" зоне

Для вакцинированных будут поблажки

С каждым днем в Украине все сильнее растет суточное число новых случаев заражения коронавирусом, и уже со следующей недели области могут начать переводить на карантинные зоны.

"Телеграф" решил собрать информацию, что ждать украинцам от "желтой" зоны.

Прежде всего, во всех зонах карантина обязательно ношение защитных масок.

Кроме того, "желтая" зона подразумевает еще ряд ограничений по работе заведений:

запрещено проводить мероприятия, если там плотность посетителей выше одного человека на 4 квадрата;

запрещены тренировки, если там больше одного человека на 10 квадратов;

запрещена работа школ и детсадов, если менее 80% сотрудников вакцинированы;

запрещена работа кино, театров и подобных заведений, если там больше 50% мест заняты.

Однако есть поблажки для тех, кто вакцинировался и получил "желтый" или "зеленый" COVID-паспорт: если таковых среди сотрудников больше 80%, и все посетители тоже вакцинированы, то ограничения снимаются. При этом, несовершеннолетних это правило не касается, они могут свободно посещать все заведения.

Таким образом, "желтая" зона карантина не окажет существенного влияния на обычную жизнь — транспорт, метро, кафе, рестораны, магазины, фитнесс-клубы, спортзалы, театры, кино, учебные заведения будут работать в прежнем режиме, просто с ограничением по числу посетителей.

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