Кабмин внес изменения в работу школ с 20 сентября: что поменяется

Если страна попадет в "красную" зону, будут работать только те школы, где 100% учителей вакцинированы.

В Украине с 20 сентября 2021 изменятся карантинные нормы для предотвращения распространения COVID-19 и регулирования правил посещения учебных заведений.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает правительственный портал Кабинета Министров Украины.

В соответствии с изменениями постановления, в случае введения "желтой" карантинной зоны учащиеся смогут посещать школы только если 80% учителей будут вакцинированы. Для подтверждения они должны иметь международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации, в котором будет указано количество принятых доз вакцины, отрицательный результат тестирования или информация о выздоровлении от коронавируса. Если была принята только одна доза вакцины, то сертификат будет желтым, а если две, то зеленым. Оба варианты допускаются.

Если же Украина попадет в "красную" карантинную зону, то сертификат о вакцинации от COVID-19 должны будут иметь 100% учителей учебного заведения.

В этом случае будут учитываться только зеленые сертификаты, то есть о получении двух вакцин прививки.

Срок действия желтого сертификата о вакцинации будет 120 дней, а зеленого — 365 дней. Результат теста будет действовать всего 72 часа, а сертификат о выздоровлении от болезни до 180 дней.

Документы будут иметь цвета отметок только в цифровом формате, поэтому их не придется печатать. Чтобы подтвердить действие сертификата, необходимо воспользоваться мобильным приложением портала "Дия".

Ранее "Телеграф" сообщал, что за сутки 15 сентября в Украине впервые за долгое время число заболевших превысило 5 тысяч.

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