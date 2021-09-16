В Украине четыре региона уже приближаются к "красной" зоне карантина

В четырех регионах могут ввести локдаун

В Украине из-за стремительного роста новых случаев коронавируса четыре области оказались в шаге от попадания в "красную" зону карантина, которая предусматривает жесткие ограничения для граждан. Сейчас там наблюдают высокий уровень загруженности коек с кислородом.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Слову и делу".

По его словам, к "красному" уровню приближается Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская область. В этих западных регионах большая загруженность коек, также много загруженных коек с кислородом (аппаратами ИВЛ), хотя абсолютные цифры прироста больных значительно больше в Киеве и Харькове.

Ляшко добавил, что локдаун в этих областях могут ввести, если будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения.

Министр отметил, что сначала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна принять решение о переходе Украины из "зеленой" в "желтую" зону. Уже после этого области можно будет по одной переводить в "оранжевые" и "красные".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Минздраве неоднократно говорили, что вскоре все области Украины перейдут в "желтую" зону карантина. Это означает, что противоэпидемические правила усилят. Между тем в Украине ввели новые сертификаты вакцинации — "желтый" и "зеленый". Они позволят привитым украинцам избежать большинства запретов карантина, вводимых в рамках "желтой" и "красной" зоны.