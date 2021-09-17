Когда Украина может перейти в "красную" зону: врач озвучила прогноз

Врач спрогнозировала, может ли вся Украина попасть в "красную" зону карантина до зимы

Коронавирус в Украине набирает обороты, а в западных областях опасаются попадания в "красную" зону карантина в ближайшем будущем. Когда регионы начнут переходить на "красный" эпидуровень? Есть ли вероятность, что может стать "красной" к зиме вся Украина? Свой прогноз в комментарии "Телеграфу" озвучила врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

По словам врача, делать долгосрочные прогнозы сложно, поскольку эпидемиологическая ситуация меняется ежедневно и многое зависит как от поведения граждан, так и от мероприятий властей на местах.

"Наша команда прогнозирует, что области начнут переходить в "красную" зону где-то в середине ноября. Но возможны разные нюансы, — рассказала эксперт. — Хотелось бы избегать таких четких прогнозов, потому что это зависит от комплекса мероприятий, которые будут проходить в области. Если области будут придерживаться карантинных ограничений, если будут хоть как-то стараться растягивать по времени эту вспышку и подъем заболеваемости – может это оттянется и до зимы, весны".

Сояк добавила, что если учитывать сегодняшние темпы заболевания коронавирусом в Украине, то не исключен переход регионов на максимальный уровень карантинный ограничений уже до декабря.

Напомним, в Украине ввели два типа ковидных сертификатов — "желтый" и "зеленый", каждый из которых предполагает свои привилегии.

Как сообщал ранее "Телеграф", "желтая" зона карантина предусматривает ряд ограничений и запретов. В частности, подразумевает переход учебных заведений на дистанционную форму обучения, если в школах не вакцинировано достаточное количество сотрудников.