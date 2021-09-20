Почти все госпитализированные с коронавирусом украинцы не получали ни одной дозы вакцины

Подавляющее большинство тяжелых случаев COVID-19 фиксируется среди не вакцинированных граждан.

В Украине с наступлением осени растет число новых госпитализаций из-за инфицирования коронавирусом. Лишь за воскресенье, 19 сентября, таковых было более 1,2 тысячи человек. В Минздраве же говорят, что подавляющее большинство из них не вакцинированы.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба министерства.

По его словам, 98,1% граждан, которые за последние три месяца угодили в больницу из-за тяжелой формы COVID-19 не получали прививок от коронавируса.

Он добавил, что лишь за прошлую неделю число новых случаев инфицирования коронавирусом выросло в два раза. В зоне особого риска продолжают оставаться пожилые люди, а также люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому доводится много контактировать с другими людьми.

Вместе с тем, по словам Кузина, в Украине по состоянию на понедельник хотя бы одну дозу вакцины получили более 6,3 миллиона украинцев, из них полный курс вакцинации прошли более 5,1 миллиона человек.

Он призвал жителей активнее приходить на вакцинацию и заверил, что в стране имеется еще около 11 миллионов доз вакцин разных производителей.

Как сообщалось ранее, Украина может вскоре перейти в "желтую" зону карантина, в связи с чем "Телеграф" напоминал, с какими ограничениями вновь придется столкнуться украинцам.