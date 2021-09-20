В Украину возвращаются карантинные зоны: какие правила будут действовать в каждой из них (инфографика)

Из-за ухудшения эпидситуации, в Украине могут вскоре ужесточить противоэпидемические меры.

С 22 сентября Украина может перейти в "желтую" зону карантина, а это значит, что в стране начнут действовать дополнительные запреты на посещение публичных мероприятий и общественных заведений.

"Телеграф" решил составить небольшую памятку, а заодно и напомнить читателям о вводимых запретах с учетом новых поправок Минздрава.

Как известно, строгость карантинных мер зависит от ряда критериев, в числе которых количество суточных случаев COVID-19, коэффициент выявления новых инфицированных, количество тестирований и другие.

В Украине установлены критерии для четырех зон карантина, имеющих соответствующее цветовое обозначение.

Самые мягкие ограничения действуют в "зеленой зоне", в которой достаточно соблюдать правило на ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте.

В "желтой" и "оранжевой" зонах уже вводятся ограничения на посещение массовых мероприятий и общественных мест, вроде кинотеатров, спортзалов и заведений общепита.

Кроме того, местные власти в "оранжевой зоне" могут вводить дополнительные запреты.

"Красная зона" предусматривает полное закрытие общепитов, кинотеатров, спортзалов, гостиниц и других заведений.

Правила карантина

Впрочем, в этом году вводятся дополнительные правила, которыми предусмотрены поблажки для вакцинированных граждан и сотрудников этих заведений. При выполнении этих требований, большинство карантинных мер на них распространяться не будут.