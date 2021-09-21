Украина переходит в "желтую зону": какие ограничения будут действовать для детских садов

Для садиков, как и для школ, будут введены дополнительные ограничения в "желтой" и "красной" зонах карантина.

В четверг, 23 сентября, Украина перейдет в "желтую зону" карантина, а вместе с этим в стране начнут действовать дополнительные ограничения на посещение массовых мероприятий и общественных заведений. Также под угрозой оказалась работа школ и детских садов.

Как следует из обновленных карантинных правил, посещение учебных заведений в Украине будет возможно лишь при наличии 80% вакцинированных педагогов для "желтой зоны" и 100% для "красной".

Очевидно, что соответсвующие требования распространяются и на детские сады.

Кроме того, для них установлены и другие ограничения, среди которых:

обязательное ношение маски сотрудниками за пределами класса;

ежедневное измерение температуры, как сотрудников, так и детей;

регулярное проветривание помещений до начала рабочего дня и во время отсутствия детей в классах;

запрет на посещение заведений людьми, которые не являются сотрудниками учреждения, включая родителей детей (они могут входить внутрь лишь при плохой погоде, но обязаны носить при этом маску);

регулярная дезинфекция помещений;

Как сообщалось ранее, главным отличием новых карантинных ограничений от прошлогодних является то, что большинства запретов можно будет избежать в случае наличия сертификата вакцинации. О том, как его получить, можно прочитать по этой ссылке.