Укр

Украина переходит в "желтую зону": какие ограничения будут действовать для детских садов

Автор
Геннадий Лубенец
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Карантин в Украине Новость обновлена 21 сентября 2021, 15:09
Карантин в Украине

Для садиков, как и для школ, будут введены дополнительные ограничения в "желтой" и "красной" зонах карантина.

В четверг, 23 сентября, Украина перейдет в "желтую зону" карантина, а вместе с этим в стране начнут действовать дополнительные ограничения на посещение массовых мероприятий и общественных заведений. Также под угрозой оказалась работа школ и детских садов.

Как следует из обновленных карантинных правил, посещение учебных заведений в Украине будет возможно лишь при наличии 80% вакцинированных педагогов для "желтой зоны" и 100% для "красной".

Очевидно, что соответсвующие требования распространяются и на детские сады.

Кроме того, для них установлены и другие ограничения, среди которых:

  • обязательное ношение маски сотрудниками за пределами класса;
  • ежедневное измерение температуры, как сотрудников, так и детей;
  • регулярное проветривание помещений до начала рабочего дня и во время отсутствия детей в классах;
  • запрет на посещение заведений людьми, которые не являются сотрудниками учреждения, включая родителей детей (они могут входить внутрь лишь при плохой погоде, но обязаны носить при этом маску);
  • регулярная дезинфекция помещений;

Как сообщалось ранее, главным отличием новых карантинных ограничений от прошлогодних является то, что большинства запретов можно будет избежать в случае наличия сертификата вакцинации. О том, как его получить, можно прочитать по этой ссылке.

Теги:
#Украина #Минздрав #Карантин #Коронавирус #Covid-19
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