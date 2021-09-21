Ужесточение карантина в Украине: как будут работать магазины и ТРЦ

Противоэпидемические меры в Украине ужесточатся уже 23 сентября.

Украина до конца недели перейдет в "желтую" зону карантина, а вместе с тем в стране начнут действовать более жесткие правила, касающиеся в первую очередь посещения массовых мероприятий и общественных заведений. Как и в прошлом году это затронет работу торговых центров и магазинов, однако в этот раз есть исключения.

Как следует из обновленных правил карантина, работа общественных заведений, включая ТРЦ, должна быть организована таким образом, чтобы избегать массового скопления людей. Однако при этом никаких ограничений на время работы заведения установлено не было.

В "красной" зоне вводится полный запрет на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Объекты критической инфраструктуры, вроде продуктовых магазинов и супермаркетов, заправок и аптек, будут продолжать работу в штатном режиме даже в условиях локдауна.

Впрочем, в этом году правительство решило сделать поблажки для вакцинированных украинцев. Таким образом даже после перехода области или всей страны в "красную зону" ТРЦ и магазины будут продолжать работать при условии вакцинации сотрудников и посетителей.

Для продолжения работы заведениям необходимо будет иметь 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала для "желтой зоны" и 100% двумя дозами для "красной".

Что касается посетителей, то все они должны быть вакцинированы. Ожидается, что на входе у них будут спрашивать сертификат вакцинации. О том как его получить можно прочитать по этой ссылке.