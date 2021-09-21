"Дистанционки" не будет: в регионах начали отчитываться по уходящим на "каникулы" из-за "желтой" зоны школам

Вместо "дистанционки" будут каникулы.

В Украине школы, в которых вакцинировано менее 80% педагогов будут закрыты после введения "желтой зоны" карантина, что произойдет 23 сентября.

Как сообщает "Львовский портал", об этом сообщил замглавы Львовской ОГА Андрей Годик

Он пояснил, что под словом "закрываются" подразумевается не переход на дистанционный режим, а полная остановка образовательного процесса.

"Такая позиция Государственной комиссии ТЭБ и ЧС — онлайн-обучения не будет", — сказал он, добавив, что причиной стало нежелание педагогов проходить курс вакцинации.

Как сообщает РБК-Украина, такую же информацию подтвердили в Харьковской ОГА, по итогу совещания глав областей с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Важный момент — закрытые, не переведенные в онлайн, не переведенные на дистанционную форму, а закрываются", — сказал Шмыгаль, добавив, что ситуация поменяется, когда коллективы будут вакцинированы.

Городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что с 23 сентября школы и садики, где вакцинированы более 80% персонала будут продолжать работу в штатном режиме. В противном случае работа учебных заведений будет разрешена лишь в случае наличия при себе негативного теста на COVID-19 или справки о перенесенной болезни.

Глава Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в области продолжат работу 48% детсадов, 57% школ, 48% внешкольных учебных заведений и 86% учреждений профессионально-технического образования, остальные же будут закрыты.

"На онлайн-обучение в этот раз переводить не будут", — приводит его слова пресс-служба Киевской ОГА.

Володин добавил, что данное требование является справедливым, поскольку вакцинация педагогов началась еще в апреле.

В Запорожской области ситуация с вакцинацией еще хуже. Там продолжить работу смогут только 30% образовательных учреждений.

Впрочем, стоит отметить, что статистику сильно ухудшают работники вузов. Лишь два из десяти университетов области соответствуют установленным критериям, в остальных учебных заведениях ситуация несколько лучше.

Как сообщалось ранее, врач Тарас Жиравецкий рассказал "Телеграфу", что в Украине число новых случаев COVID-19 может быть в 10 раз выше официальных данных.