Укр

Фрилансеров заставят работать "в белую" - Рада поддержала законопроект

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Как люди представляют фрилансеров. Новость обновлена 22 сентября 2021, 09:57
Как люди представляют фрилансеров.

Внештатные работники и сотрудники "на один проект" смогут оформить отношения с компаниями официально после принятия законопроекта.

В Верховной Раде Украины за основу принят законопроект о нестандартных формах занятости. Проще говоря — о фриласерах, которые могут работать как 2-3 часа в день, так и проектно с разными работодателями. Новый законопроект предполагает создание нового типа трудового договора — без фиксированного рабочего времени.

Текст законопроекта размещен на портале Верховной Рады.

Его смогут применять тогда, когда окончательный объем работы невозможно спрогнозировать, как и то, какая периодичность труда понадобится.

Кроме того, что оплата будет начисляться за фактическое время работы сотрудник на "удаленке" получит все обычные права и гарантии. Среди них — начало работы и увольнение, а также выплата зарплаты и режим отдыха.

Количество рабочих дней ограничено шестью в неделю, а рабочих часов — 40. Важно, что в законопроекте прописано минимальное количество оплачиваемых часов в месяц — 32 часа. Количество таких работников у работодателя может быть не более 10% от общего.

Решение о принятии законопроекта за основу поддержали 327 нардепов. Отметим, что законопроект должен пройти еще ряд процедур согласования и быть подписан президентом.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроекты про олигархов и налоги рассмотрят на этой неделе.

Теги:
#Верховная Рада #Работодатель #Фриланс #Трудовой договор
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