Безвиз с Перу: как въехать и что посмотреть в латиноамериканской стране (фото)

Безвиз пригодится не только туристам, но и представителям бизнеса и культуры.

Украина спустя два месяца после подписания утвердила безвизовый режим для краткосрочных путешествий с Перу. Поехать можно будет на 90 дней раз в полгода.

Об этом стало известно во время заседания Кабинета министров.

В эту страну въезд на данный момент разрешен без обязательного сертификата про вакцинацию, а только при наличии ПЦР-теста с негативным результатом за не более чем трое суток до въезда. Детям до 12 лет он не требуется.

В Перу есть на что посмотреть — природные красоты, масштабные древние города и загадочные рисунки.

Наиболее известной достопримечательностью Перу принято считать Мачу Пикчу. Билет в древний город стоит около 65 долларов США — более 1700 гривен.

Древний город инкской цивилизации был разрушен почти пять столетий назад, но до сих пор будоражит туристов и ученых своими загадками. Одна из них — как инкам удалось построить город, который продержался целым столько времени. Он построен по особой технологии, способной выдерживать землетрясения.

Не менее известная "изюминка" Перу — пустыня Наска. Загадочные геоглифы на ее поверхности так и не разгаданы современными учеными.

Наиболее зрелищный вид на них открывается с самолета.

Среди природных чудес Перу отдельно стоит отметить водопад Гокта, который состоит из двух каскадов и находится в регионе Чачапояс.

Также привлекательный для туризма в регионе каньон Колка. Он находится внутри кольца из вулканов.

Также в Перу много ферм и туристических мест, где можно погулять вместе с ламами и альпаками.

Ранее "Телеграф" писал, что Латвия ограничила въезд украинцев из-за коронавируса.