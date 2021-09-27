Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" представила руководителей трех областных ячеек

Политическая сила представила трех новых руководителей региональных ячеек.

Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" продолжает открывать свои региональные организации по всей Украине. В частности, 27 сентября, во время пресс-конференции в Одессе "Черноморская инициатива Бориса Колесникова" — Олимпиада -2036", в качестве руководителя Одесской области был представлен Владимир Варещенко, а так же были представлены руководители ещё двух областных ячеек. А именно:

Херсонская область – Сергей Тригуб;

Николаевская область – Александр Жолобецкий.

Лидер партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" Борис Колесников во время своего выступления подчеркнул важность работы областных руководителей.

"Их задача – создать мощную сеть поддержки по всей Украине. Необходимо объединить молодежь и людей старшего возраста, ведь, как правило, люди в возрасте от 25 до 60 лет заняты работой. У нас обычно все забывают о "кадетах" (16-25 лет), а зря, ведь есть множество примеров успешной работы подобных структур. Кроме того, мы уделяем особое внимание пенсионерам в нашей программе "Академия пенсионеров", ведь именно они строили нам с вами наше сегодня. Для каждой из возрастных категорий создаются свои соревновательные и образовательные процессы с достойными призами. Яркий пример – поездка наших победителей Всеукраинского футбольного турнира в Киев, на матч Украина – Франция. И это касается не только спорта. Чем больше будет мероприятий, собирающих вокруг себя активных людей, тем большего успеха мы достигнем в процессе изменения нашей страны", – убежден политик.

Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" продолжает партийное строительство во всех областях Украины, которое планирует завершить в 2022-м году.