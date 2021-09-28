Укр

Нужно ли вакцинироваться работникам продуктовых магазинов в "красной зоне": ответ Минздрава

Автор
Анна Дворовенко
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Как работать торговые центры в "красной зоне"
Как работать торговые центры в "красной зоне"

Для продуктовых магазинов введут ограничения на количество посетителей

При переходе в "красную" зону карантина усилят ограничения в заведениях общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынках и учреждениях культуры. В частности, введут обязательную норму о 100% вакцинации персонала. Что касается продуктовых магазинов, то правила там будут совсем другими.

Об этом в понедельник, 27 сентября, в интервью "РБК Украина" сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, работу продуктовых супермаркетов и магазинов прекращать не будут. Также не потребуют обязательной вакцинации персонала, ведь в таком случае есть риск закрытия части магазинов, что может сильно повлиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

При этом продуктовые магазины в "красной" зоне будут иметь ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении.

В дальнейшем, отмечает Кузин, может быть введена норма о вакцинации определенного процента работников из сферы обслуживания, однако в отношении их посетителей таких правил применять не планируют.

При этом в "красной" зоне заведения общественного питания, ТРЦ, непродовольственные рынки и учреждения культуры смогут работать только при условии 100% вакцинации персонала и получения "зеленого" сертификата, для которого необходимо иметь две дозы вакцины от коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за соблюдением правил карантина в торговых центрах хотят следить с помощью камер наблюдения.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Красная зона #Продуктовые магазины
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