Дело Семенченко: журналисты нашли след ГУР Минобороны и связь с белорусскими партизанами (видео)

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Семен Семенченко, бывший украинский командир добробата и экс-нардеп может быть тайным сотрудником Главного управления разведки Минобороны и быть связан с задержанными по обвинению в терроризме белорусами. Сейчас Семенченко находится под следствием СБУ. Одно из обвинений — создание собственной частной военной компании, но это могло произойти с ведома государственных органов.

Об этом свидетельствует новое расследование "Украинской правды".

Согласно материалам журналистов, в октябре 2020 года Семенченко мог встретиться с главой разведки Кирилом Будановым и договориться про конфиденциальное сотрудничество. Об сотрудничестве с ГУР говорят и другие участники группы Семенченко. По словам самого фигуранта задачей было "наказывать" предателей и преступников на оккупированных территориях и РФ, а также белорусское направление. В частности, по словам Семенченко, искались этнические белорусы готовые передавать информацию оттуда в Украину про оружие, которое прибывает в страну и идет ли передислокация войск на границе с Украиной.

В рамках белорусского вопроса Семенченко сообщил журналистам, что он встречался с Микалаем Автуховичем, которого вместе с соратниками задержали в Беларуси силовики после его поездки в Украину и встречи с Семенченко. Задержали, согласно имеющимся данным, с оружием, которое по словам белорусских правоохранителей привез из Украины. Сам он называл себя "ушедшим в подполье" и планировал борьбу с режимом Александра Лукашенко.

Задержание Автуховича произошло в ноябре 2020. Уже в феврале 2021 белорусское ТВ заявило про связь Семенченко и Автуховича.

В январе того же года СБУ зарегистрировала дело о "незаконном ЧВК Семенченко", а в марте официально его "раскрыла". По словам самого Семенченко, в ГУР должны были решить вопрос. Он также связывает свой арест с провалом украинской операции в Беларуси.

Прямо в ГУР журналистам "УП" ни подтвердили, ни опровергли факт сотрудничества с Семенченко, но источники журналистов на условиях анонимности рассказали, что совместная работа была, но подробности не разглашались.

Ранее "Телеграф" писал про роль США в операции, в которой вместо украинских разведчиков "вагнеровцев" задержали белорусские силовики.