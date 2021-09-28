Укр

Дело Семенченко: журналисты нашли след ГУР Минобороны и связь с белорусскими партизанами (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Семен Семенченко Новость обновлена 28 сентября 2021, 11:19
Семен Семенченко

Опубликованная журналистами информация может проходить под грифом "секретно".

Семен Семенченко, бывший украинский командир добробата и экс-нардеп может быть тайным сотрудником Главного управления разведки Минобороны и быть связан с задержанными по обвинению в терроризме белорусами. Сейчас Семенченко находится под следствием СБУ. Одно из обвинений — создание собственной частной военной компании, но это могло произойти с ведома государственных органов.

Об этом свидетельствует новое расследование "Украинской правды".

Согласно материалам журналистов, в октябре 2020 года Семенченко мог встретиться с главой разведки Кирилом Будановым и договориться про конфиденциальное сотрудничество. Об сотрудничестве с ГУР говорят и другие участники группы Семенченко. По словам самого фигуранта задачей было "наказывать" предателей и преступников на оккупированных территориях и РФ, а также белорусское направление. В частности, по словам Семенченко, искались этнические белорусы готовые передавать информацию оттуда в Украину про оружие, которое прибывает в страну и идет ли передислокация войск на границе с Украиной.

В рамках белорусского вопроса Семенченко сообщил журналистам, что он встречался с Микалаем Автуховичем, которого вместе с соратниками задержали в Беларуси силовики после его поездки в Украину и встречи с Семенченко. Задержали, согласно имеющимся данным, с оружием, которое по словам белорусских правоохранителей привез из Украины. Сам он называл себя "ушедшим в подполье" и планировал борьбу с режимом Александра Лукашенко.

Задержание Автуховича произошло в ноябре 2020. Уже в феврале 2021 белорусское ТВ заявило про связь Семенченко и Автуховича.

В январе того же года СБУ зарегистрировала дело о "незаконном ЧВК Семенченко", а в марте официально его "раскрыла". По словам самого Семенченко, в ГУР должны были решить вопрос. Он также связывает свой арест с провалом украинской операции в Беларуси.

Прямо в ГУР журналистам "УП" ни подтвердили, ни опровергли факт сотрудничества с Семенченко, но источники журналистов на условиях анонимности рассказали, что совместная работа была, но подробности не разглашались.

Ранее "Телеграф" писал про роль США в операции, в которой вместо украинских разведчиков "вагнеровцев" задержали белорусские силовики.

Теги:
#СБУ #ГУР #Семен Семенченко #ЧВК
На Сумщине оплакивают молодого солдата, с которым случилась трагедия
В регионах
В Сумской области трагически погиб солдат: парня раздавило машинами
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На Сумщине оплакивают молодого солдата, с которым случилась трагедия
В Сумской области трагически погиб солдат: парня раздавило машинами
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Синоптик предупредил о заморозках в Украине
Дата публикации
Категория
Донбасс, ООС.
На Донбассе украинские позиции попали под обстрел 8 раз, есть раненый: утренняя сводка ООС
Дата публикации
Категория
Торговые сети Великобритании страдают из-за сбоев в поставках продуктов
Британцы вполне серьезно могут остаться без еды: причиной тому отсутствие углекислого газа
Дата публикации
Категория
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?