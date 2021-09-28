Школы и детские сады не будут работать в "красной зоне": названо условие

Нормы по вакцинации касаются всего персонала, а не только педагогов.

Количество областей, в которых ситуация с коронавирусом ухудшается, растет с каждым днем. Так, нормам оранжевой зоны соответствуют минимум пять областей. И если для того, чтобы работали заведения образования в "желтой зоне" необходимо 80% вакцинированного персонала, в "красной зоне" этот показатель вырастет.

Об этом сообщила замминистра образования Вера Рогова в эфире "1+1".

В "желтой" и "оранжевой" зонах учатся все дети, если персонал вакцинирован на 80%, отметила чиновница.

Если регион переходит в "красную зону" вакцинация всего персонала учебного заведения обязательна — иначе они переходят на дистанционную работу. Рогова также заявила, что это касается дошкольного образования (детсадов), начальной и обычной школы, а также спецшкол.

Отметим, что в Украине вырос темп вакцинации педагогов и сотрудников учебных заведений.

"Телеграф" сообщал, что количество школ "на дистанционке" уменьшилось с прошлой пятницы на 1300. Теперь оно составляет 3,3 тыс. заведений среднего образования по Украине.