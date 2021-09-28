Папа Римский намерен посетить Украину

Точная дата пока не называется.

Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году.

Об этом в интервью KAI рассказал архиепископ римско-католической церкви во Львове Мечислав Мокшицкий.

"Я узнал, что Святой Отец планирует такой визит в следующем году", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Франциск поездку в Украину.

При этом он не указал, когда именно состоится визит главы Ватикана и какие города он намерен посетить.

Как известно, единственный визит Папы Римского в Украину состоялся 23-27 июля 2001 года. Тогда понтифик Иоан Павел II посетил Киев и Львов, а также провел встречу с тогдашним президентом Леонидом Кучмой.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее называл Ватикан "идеальным местом" для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.