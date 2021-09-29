СБУ завершила расследование "дела Семенченко": подробности

Следствие продолжалось почти полгода.

Служба безопасности Украины закончила расследовать дело, связанное с экс-нардепом Семеном Семенченко и еще восьмью людьми.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Дело расследовалось по четырем статьям, среди которых не только первоначальное обвинение в создании ЧВК. Еще три инкриминируемые статьи: незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263), нарушение порядка международной передачи товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю (ч. 2 ст. 333) и теракт (ч. 2 ст. 258). Последнее обвинение добавилось в мае.

Девять подследственных, которых проверяла Служба безопасности, имеют разную степень вовлеченности в правонарушение, по словам СБУ, и сейчас все они могут разобраться в материалах дела.

Напомним, в марте 2021 Служба безопасности заявила, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко создали и руководили частной военизированной структурой — об этом свидетельствовали обнародованные данные расследования СБУ . По информации правоохранителей в ней числились свыше полутора сотен человек. Прикрытием служили охранная фирма и общественная организация.

Ранее "Телеграф" писал, что журналистское расследование показало, что Семенченко и его организация могут быть связаны с белорусскими партизанами и Главным управлением разведки Минобороны. Семенченко сам рассказал об этом журналистам, часть информации может быть секретной — ее подлинность в разведке не подтвердили, но и не опровергли.