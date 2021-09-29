Солнечно и холодно: синоптик Диденко озвучила прогноз погоды на последний день сентября

В некоторых регионах ночью возможны заморозки

В первый месяц осени погода была очень изменчивой — от теплых солнечных дней, к прохладным с дождями и порывами ветра. Последний день сентября в Украине будет солнечным и холодным одновременно.

Такой прогноз погоды на 30 сентября озвучила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в четверг дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +10 +16 градусов днем, а ночью упадет до ощутимо прохладных +1 +8 градусов.

Больше всего холод почувствуют жители северо-западных регионов Украины из-за атмосферного фронта из запада, который накроет Украину облаками до южных областей.

По прогнозу Диденко, осадки 30 сентября не предвидятся. Возможны небольшие дожди и плотная облачность на западной границе.

В Крыму и Приазовье значительно усилится ветер — порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве в последний день сентября осадков не будет. Днем термометр покажет +11 +13 градусов, а ночью возможны заморозки, ведь температура опустится до +1 +3 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ожидать от погоды в октябре и когда станет значительно холоднее.