Солнечно и холодно: синоптик Диденко озвучила прогноз погоды на последний день сентября
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В некоторых регионах ночью возможны заморозки
В первый месяц осени погода была очень изменчивой — от теплых солнечных дней, к прохладным с дождями и порывами ветра. Последний день сентября в Украине будет солнечным и холодным одновременно.
Такой прогноз погоды на 30 сентября озвучила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, в четверг дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +10 +16 градусов днем, а ночью упадет до ощутимо прохладных +1 +8 градусов.
Больше всего холод почувствуют жители северо-западных регионов Украины из-за атмосферного фронта из запада, который накроет Украину облаками до южных областей.
По прогнозу Диденко, осадки 30 сентября не предвидятся. Возможны небольшие дожди и плотная облачность на западной границе.
В Крыму и Приазовье значительно усилится ветер — порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
В Киеве в последний день сентября осадков не будет. Днем термометр покажет +11 +13 градусов, а ночью возможны заморозки, ведь температура опустится до +1 +3 градусов.
Ранее "Телеграф" сообщал, чего ожидать от погоды в октябре и когда станет значительно холоднее.
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