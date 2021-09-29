Итоги дня 29 сентября: увольнение главы Миграционной службы, слухи о потере Украиной безвиза с ЕС, отставка мэра Запорожья
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Вечерний дайджест главных событий 29 сентября.
Коронавирус в Украине
В Украине за вторник выявили 9666 новых случая коронавируса. Это на 3114 инфицирований больше чем накануне. Среди заболевших 204 медработника и 953 ребенка.
Тем временем в Минздраве пообещали жестко наказывать те медицинские заведения, в которых были выявлены факты подделки сертификатов вакцинации от коронавируса.
Уволен глава Миграционной службы Украины
Главу Миграционной службы Украины Максима Соколюка уволили с должности. Временным исполняющим обязанности главы ГМС назначена Наталья Науменко.
Украина может потерять безвиз?
В СМИ сообщили, что Украина может потерять безвизовый режим из-за жалоб некоторых стран Европейского союза. Там считают, что граждане третьих стран злоупотребляют безвизом, чтобы незаконно жить на территории ЕС.
Впрочем, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла данную информацию, которая, по ее мнению, является расшатыванием ситуации накануне саммита "Украина-ЕС".
Мэр Запорожья собрался в отставку
Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку и объяснил это перенесенной операцией.
Потеря избил поляка и попал в UFC
Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря в поединке Contender Series Даны Уайта добыл впечатляющую победу и гарантировал контракт с UFC — главной лигой ММА в мире.
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