Итоги дня 29 сентября: увольнение главы Миграционной службы, слухи о потере Украиной безвиза с ЕС, отставка мэра Запорожья

Вечерний дайджест главных событий 29 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за вторник выявили 9666 новых случая коронавируса. Это на 3114 инфицирований больше чем накануне. Среди заболевших 204 медработника и 953 ребенка.

Тем временем в Минздраве пообещали жестко наказывать те медицинские заведения, в которых были выявлены факты подделки сертификатов вакцинации от коронавируса.

Уволен глава Миграционной службы Украины

Максим Соколюк

Главу Миграционной службы Украины Максима Соколюка уволили с должности. Временным исполняющим обязанности главы ГМС назначена Наталья Науменко.

Украина может потерять безвиз?

Украина - ЕС

В СМИ сообщили, что Украина может потерять безвизовый режим из-за жалоб некоторых стран Европейского союза. Там считают, что граждане третьих стран злоупотребляют безвизом, чтобы незаконно жить на территории ЕС.

Впрочем, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла данную информацию, которая, по ее мнению, является расшатыванием ситуации накануне саммита "Украина-ЕС".

Мэр Запорожья собрался в отставку

Владимир Буряк

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку и объяснил это перенесенной операцией.

Потеря избил поляка и попал в UFC

Игорь Потеря

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря в поединке Contender Series Даны Уайта добыл впечатляющую победу и гарантировал контракт с UFC — главной лигой ММА в мире.