Укр

Итоги дня 29 сентября: увольнение главы Миграционной службы, слухи о потере Украиной безвиза с ЕС, отставка мэра Запорожья

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Ключевые новости дня Новость обновлена 29 сентября 2021, 21:29
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 29 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине за вторник выявили 9666 новых случая коронавируса. Это на 3114 инфицирований больше чем накануне. Среди заболевших 204 медработника и 953 ребенка.

Тем временем в Минздраве пообещали жестко наказывать те медицинские заведения, в которых были выявлены факты подделки сертификатов вакцинации от коронавируса.

Уволен глава Миграционной службы Украины

Максим Соколюк
Максим Соколюк

Главу Миграционной службы Украины Максима Соколюка уволили с должности. Временным исполняющим обязанности главы ГМС назначена Наталья Науменко.

Украина может потерять безвиз?

Украина - ЕС
Украина - ЕС

В СМИ сообщили, что Украина может потерять безвизовый режим из-за жалоб некоторых стран Европейского союза. Там считают, что граждане третьих стран злоупотребляют безвизом, чтобы незаконно жить на территории ЕС.

Впрочем, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина опровергла данную информацию, которая, по ее мнению, является расшатыванием ситуации накануне саммита "Украина-ЕС". 

Мэр Запорожья собрался в отставку

Владимир Буряк
Владимир Буряк

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку и объяснил это перенесенной операцией.

Потеря избил поляка и попал в UFC

Игорь Потеря
Игорь Потеря

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря в поединке Contender Series Даны Уайта добыл впечатляющую победу и гарантировал контракт с UFC — главной лигой ММА в мире.

Теги:
#Коронавирус #Максим Соколюк #Владимир Буряк #Итоги дня #Covid-19
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