Укр

Заболеваемость COVID-19 возвращается к весенним показателям: установлен 5-месячный рекорд

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
От коронавируса в Украине умерли 56 274 человек за время пандемии. Новость обновлена 30 сентября 2021, 08:40
От коронавируса в Украине умерли 56 274 человек за время пандемии.

За минувшие сутки сделали 93 356 тестов.

Количество больных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 11 757 человек. Накануне было зафиксировано на 2091 случай меньше. Среди заболевших в среду — 1054 ребенка и 242 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно оперативным данным за прошедшие сутки:

  • госпитализированы — 2556 человек
  • летальных случаев — 194
  • выздоровели — 3839 человек.

Подобный уровень заболеваемости в Украине фиксировали в последний раз во время апрельского пика коронавируса. Так, количество заболевших свыше текущего показателя было в последний раз 24 апреля — 12711 новых случаев.

Статистика коронавируса от СНБО
Статистика коронавируса от СНБО

Пиковый показатель в апреле был 20 431 заболевший (3.04).

Несколько дней подряд среди областей с наивысшими показателями заболеваемости держится Харьковщина. На 30 сентября за среду здесь зафиксировали 1087 заражений. На втором месте — Львощина с 927 новыми случаями. Также много больных COVID-19 за минувшие сутки выявили в Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Наименьшие показатели по заболеваемости в Кировоградской (79) и Закарпатской (97) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что курильщики чаще чем остальные попадают в больницу или умирают от коронавируса — новое исследование.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19 #Пандемия COVID-19
В октябре ожидается рост тарифов
Украина
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Разумков заявил, что у него есть команда нардепов в Верховной Раде
Дата публикации
Категория
Любителей баров с октября могут ждать неприятные сюрпризы
Кафе и рестораны готовятся к "сухому закону": что произошло
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Дети в садиках массово болеют опасным вирусом, среди симптомов — тошнота, диарея и спазмы в животе
Дата публикации
Категория
Народным депутатам предлагают провести вечер в Трускавце
"Слугам" в Трускавце готовят коктейльную вечеринку с диджей-сетом от Арахамии: переписка попала в руки "Телеграфа"