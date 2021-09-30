Заболеваемость COVID-19 возвращается к весенним показателям: установлен 5-месячный рекорд

За минувшие сутки сделали 93 356 тестов.

Количество больных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 11 757 человек. Накануне было зафиксировано на 2091 случай меньше. Среди заболевших в среду — 1054 ребенка и 242 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно оперативным данным за прошедшие сутки:

госпитализированы — 2556 человек

летальных случаев — 194

выздоровели — 3839 человек.

Подобный уровень заболеваемости в Украине фиксировали в последний раз во время апрельского пика коронавируса. Так, количество заболевших свыше текущего показателя было в последний раз 24 апреля — 12711 новых случаев.

Статистика коронавируса от СНБО

Пиковый показатель в апреле был 20 431 заболевший (3.04).

Несколько дней подряд среди областей с наивысшими показателями заболеваемости держится Харьковщина. На 30 сентября за среду здесь зафиксировали 1087 заражений. На втором месте — Львощина с 927 новыми случаями. Также много больных COVID-19 за минувшие сутки выявили в Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Наименьшие показатели по заболеваемости в Кировоградской (79) и Закарпатской (97) областях.

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