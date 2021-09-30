В Минздраве обновили список профессий для обязательной вакцинации: кто туда попал

Для учреждений образования вакцинация персонала обязательна вне зависимости от типа собственности.

В Минздраве уточнили список профессий в Украине с обязательной вакцинацией. Первоначально в него не попали педагоги, которые преподают в высшей школе. В обновленном перечне они есть

Проект приказа опубликован на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В итоге в него попали:

сотрудники центральных и территориальных органов исполнительной власти

работники местных государственных администраций всех уровней

педагоги и персонал от детсадов до вузов: заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (включая профессионально-техническое), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования. Также обязательно вакцинируют сотрудников учреждений специализированного образования и научных учреждений. Отметим, что вакцинация не зависит от типа и формы собственности.

Единственный вариант не вакцинироваться — неудовлетворительное состояние здоровья с абсолютным медицинским противопоказанием к прививкам.

Ранее "Телеграф" писал, что отказ от вакцинации является поводом для отстранения от работы.