Укр

В Минздраве обновили список профессий для обязательной вакцинации: кто туда попал

Автор
Галина Михайлова
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Всего в Украине полностью вакцинировались более 5,6 млн людей Новость обновлена 30 сентября 2021, 12:18
Всего в Украине полностью вакцинировались более 5,6 млн людей

Для учреждений образования вакцинация персонала обязательна вне зависимости от типа собственности.

В Минздраве уточнили список профессий в Украине с обязательной вакцинацией. Первоначально в него не попали педагоги, которые преподают в высшей школе. В обновленном перечне они есть

Проект приказа опубликован на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В итоге в него попали:

  • сотрудники центральных и территориальных органов исполнительной власти
  • работники местных государственных администраций всех уровней
  • педагоги и персонал от детсадов до вузов: заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (включая профессионально-техническое), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования. Также обязательно вакцинируют сотрудников учреждений специализированного образования и научных учреждений. Отметим, что вакцинация не зависит от типа и формы собственности.

Единственный вариант не вакцинироваться — неудовлетворительное состояние здоровья с абсолютным медицинским противопоказанием к прививкам.

Ранее "Телеграф" писал, что отказ от вакцинации является поводом для отстранения от работы.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Обязательная вакцинация #Covid-19
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