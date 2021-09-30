В Минздраве обновили список профессий для обязательной вакцинации: кто туда попал
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Для учреждений образования вакцинация персонала обязательна вне зависимости от типа собственности.
В Минздраве уточнили список профессий в Украине с обязательной вакцинацией. Первоначально в него не попали педагоги, которые преподают в высшей школе. В обновленном перечне они есть
Проект приказа опубликован на сайте Министерства здравоохранения Украины.
В итоге в него попали:
- сотрудники центральных и территориальных органов исполнительной власти
- работники местных государственных администраций всех уровней
- педагоги и персонал от детсадов до вузов: заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (включая профессионально-техническое), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования. Также обязательно вакцинируют сотрудников учреждений специализированного образования и научных учреждений. Отметим, что вакцинация не зависит от типа и формы собственности.
Единственный вариант не вакцинироваться — неудовлетворительное состояние здоровья с абсолютным медицинским противопоказанием к прививкам.
Ранее "Телеграф" писал, что отказ от вакцинации является поводом для отстранения от работы.
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