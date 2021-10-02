Укр

Барыги впарили не те стимуляторы : реакция украинцев на задержание Саакашвили в Грузии

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Михеил Саакашвили провел восемь лет в Украине. Новость обновлена 02 октября 2021, 10:37
Михеил Саакашвили провел восемь лет в Украине.

Пока дипломаты разбираются с ситуацией, обычные украинцы соревнуются в остроумии.

Грузинский деятель Михеил Саакашвили, который объявил голодовку, одна из заметных фигур в украинской политике. Его задержание в Тбилиси не могло остаться незамеченным и породило волну шуток.

"Телеграф" собрал наиболее интересные из них.

Одна из популярных тем — выезд Саакашвили в Грузию, как реакция на события в политическом поле Украины. Часть авторов отмечают, что "при Порошенко такого не было".

Подозревают и внутренние проблемы в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что бывшего украинского президента Петра Порошенко не единожды вспоминали в контексте задержания Саакашвили. Напомним, Порошенко сначала дал Саакашвили гражданство, а потом лишил его.

Выдвинули версии и про намеренное "попадание" в руки грузинской правоохранительной системы — в связи с приближающимся отопительным сезоном.

Снова возродили популярный ранее мем про "барыг" — слово, которое часто повторял Саакашвили в отношении украинских политиков, в частности того же Порошенко.

Вспомнили и про достижения Саакашвили в Украине за восемь лет пребывания и "реформаторства".

Напомним, ранее "Телеграф" писал про наиболее запомнившиеся моменты работы и пребывания Саакашвили в Украине. Напомним, о его задержании в Тбилиси объявили в 8 вечера 1 октября.

Теги:
#Арест #Шутки #Петр Порошенко #Михеил Саакашвили
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