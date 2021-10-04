"Досье Пандоры": Украина стала лидером по числу политиков с офшорами

Другим странам до Украины далеко.

Вследствие масштабной утечки данных Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) смог получить информацию о теневых сделках сотен людей, в числе которых оказались мировые политики, главы государств, миллиардеры и знаменитости. Особого внимания заслуживает тот факт, что Украина стала лидером по числу политиков, которые воспользовались услугами офшорных компаний.

Это следует из данных ICIJ.

Всего в списке 338 политиков из всех уголков мира, из них 35 являются главами государств.

Топ списка возглавляет Украина. В нашей стране таковых оказалось 38 и другим странам к таким показателям далеко.

За Украиной в топе следуют Россия (19 политиков), ОАЭ, Колумбия и Гондурас (по 11).

Откуда 336 политиков из досье Пандоры - инфографика Aljazeera

Как известно, в списке украинских политиков фигурирует и имя президента Владимира Зеленского. Указывалось, что он вместе с братьями Шефирами в 2012 году основал офшорную компанию, трастовым владельцем которой позже стал нынешний глава СБУ Иван Баканов.

Издание Guardian отмечало, что Зеленский задекларировал перед выборами часть активов, однако некоторые из них, похоже, остались в тени.

С "досье Пандоры" также ознакомились журналисты "Следствие.Инфо", которые подготовили масштабный фильм о Зеленском. За несколько часов до премьеры, его релиз пытались сорвать представители власти.