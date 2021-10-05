"Коров нет, а молока валом. И это едят наши дети": крик души украинского фермера взбудоражил сеть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 60
Украинский фермер высказался про состояние сельского хозяйства и реформы в Украине.
"Выжил, значит красавчик". Украинский фермер записал видео на арбузном поле с эмоциональным обращением к украинцам. Начав с того, что из-за низкого спроса на полях остались и гниют арбузы на Херсонщине, он рассказал про особенности выживания фермеров в современных условиях.
Видео разместила группа "Куркуль" в Фейсбуке.
Так, он вспоминает своего знакомого который заготавливает сено, но непонятно для кого, поскольку поголовья коров в Украине мало, а прилавки завалены разными молочными продуктами. Фермер отмечает, что молоко "это здоровье нации" и спрашивает "сколько там химии".
"Все это едят наши дети, мы едим, а потом полные больницы болячек всяких" — сказал фермер.
Также он вспомнил про подорожание удобрений, снятие земель с балансов сельсоветов, когда на них сразу находятся охочие "бизнесмены" и государственную политику в сфере земли.
"Смотреть на это все противно. Есть все в своем государстве, люди работящие, воздух хороший, земелька, которую продают, а кредит украинцу под землю банки не дают. Кто купит? Те кто на вертолетах прилетают, наши "слуги" которых мы выбрали, но оказалось мы их рабы", — резюмирует свою речь автор видео.
В комментариях нашлись и те, кто поддержал автора и противники такой точки зрения. Они утверждают, что у хороших хозяев проблем с реализацией товара нет.
Ранее "Телеграф" писал, что херсонским фермерам оказалось выгоднее выкидывать урожай арбузов, чем пытаться его продать.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-