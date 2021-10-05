Локдаун уже близко? В список "оранжевых" регионов попала еще одна область Украины

Коронавирусные показатели ухудшились в Закарпатской области

В Украине на фоне роста новых случаев коронавируса все больше регионов приближаются к "оранжевой" зоне эпидемических ограничений. За прошедшие сутки показатели ухудшились в Закарпатской области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 5 октября.

Так, по состоянию на утро вторника, уже восемь областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантина. Речь идет о Житомирской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Закарпатской областях. В последней — ситуация ухудшилась буквально за прошедшие сутки.

В большинстве этих регионов значительно превышен коэффициент обнаружения новых случаев коронавируса и динамика госпитализаций. При этом на Закарпатье за минувшие сутки динамика госпитализаций достигла 53% при норме менее 50.

Хуже всего ситуация с показателями заболеваемости коронавирусом остается в Харьковской области — там норму превышают сразу три показателя. Кроме того, это единственный регион, где существенно возросло количество занятых коек с кислородом.

Восемь регионов Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны

Как сообщал "Телеграф" ранее, Львов совсем скоро может перейти в "красную" зону карантина с существенными ограничениями. Неутешительный прогноз по коронавирусу озвучил мэр города Андрей Садовой.