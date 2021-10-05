"Он забыл, что такое Харьков" — журналисты напомнили почему в свое время Кернес разорвал отношения с Добкиным
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Журналисты напомнили, как Кернес относился к Добкину.
Для усиления своей популярности в Харькове бывший мэр города старается максимально использовать память о Геннадии Кернесе, хотя в последние годы отношения между ними были окончательно испорчены. Об этом говорится в журналистском расследовании, авторы которого проанализировали деятельность Михаила Добкина на посту мэра Харькова в 2006-2010 годах.
По мнению журналистов, дружеское общение между ними было прекращено после целого ряда неоднозначных поступков Добкина, которые не мог принять Кернес. В частности, он назвал предательством попытку Добкина баллотироваться в мэры Харькова несколько лет назад, якобы для усиления кандидатуры Кернеса:
«Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днем рождения. И не огорчаем друг друга дружбой», — заявлял тогда Кернес.
Журналисты напоминают, что Кернес и ранее выражал свое разочарование политическим талантом Добкина, считая его явным политическим неудачником:
«Он уже один раз попробовал себя кандидатом в президенты. Хватит… Дело все в том, что лицо у него нескучное, но денег все равно никто не дает», — говорил Кернес в одном из своих интервью.
Одним из переломных моментов в общении Кернеса и Добкина журналисты называют и судебную войну Добкина против своей же семьи, когда ради наследства Добкина-старшего Добкин-младший в судебном порядке добивался признания жены покойного отца человеком с расстройствами психики и алкогольной зависимостью, а также отобрал у нее сына – своего сводного брата – даже изменив впоследствии ему имя.
По словам журналистов, Кернес еще при жизни подчеркивал, что Михаил Добкин «забыл, что такое Харьков» и делал все, чтобы навредить городу. Одним из таких примеров расследование называет ситуацию с харьковским лесопарком, чья территория при Добкине уменьшилась на 500 гектаров.
«Добкин раздавал сотни гектаров друзьям, лояльным бизнесменам. Не обидел и себя: построил на территории лесопарка шикарный особняк за пятиметровым забором», — говорится в расследовании.
Кроме того, по данным журналистов, на посту мэра Добкин участвовал и в других махинациях с недвижимостью, нанеся государству ущерб на сотни миллионов гривен.
Авторы расследования отмечают, что все это привело к тому, что Геннадий Кернес окончательно решил прервать любые взаимоотношения с Добкиным.
«Михаил Добкин пошел не в ту сторону, не по той дороге. Мне не нравятся амбиции без подоплеки», — кратко комментировал его действия Кернес.
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