Укр

Потепление идет: прогноз погоды в Украине на выходные

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последние солнечные деньки осени. Новость обновлена 08 октября 2021, 19:23
Последние солнечные деньки осени.

Ночных заморозков в ночь с субботы на воскресенье не ожидается.

После прохладных и ветреных последних дней рабочей недели, наступают выходные, которые обещают незначительное повышение температуры.

Это следует из прогноза Гидрометцентра.

Так, в субботу, 9 октября наиболее теплым окажется Закарпатье, в этом регионе обещают до +16 градусов. На остальной территории от 10 градусов тепла днем. Ночь на субботу обещает быть прохладной — на Луганщине и Харьковщине с заморозками.

Прохладно и безоблачно - погода на 9 октября
Прохладно и безоблачно - погода на 9 октября

В воскресенье ночью заморозков не ожидается и температура повысится до 1-3 градусов выше нуля почти по всей территории, но самой теплой в Украине ночь будет на юге и востоке. Там повышение температуры ожидают до 6 градусов.

День воскресенья придет ясным и солнечным, на термометре будет от 11 до 15 выше нуля.

По всей Украине 10 октября - ясно
По всей Украине 10 октября - ясно

Из-за того, что в Украине уже несколько дней подряд сухо и нет осадков в части регионов объявили повышенный уровень пожарной опасности — на юге, юго-востоке и в части западных регионов.

Карта регионов с небезопасными погодными условиями
Карта регионов с небезопасными погодными условиями

Согласно данным прогноза по Киеву — выходные в столице будут безоблачными с максимальной температурой в субботу +10, а в воскресенье +11 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, что атмосферное давление на этой неделе будет выше нормы.

Теги:
#Погода #Осень #Прогноз погоды
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