Потепление идет: прогноз погоды в Украине на выходные

Ночных заморозков в ночь с субботы на воскресенье не ожидается.

После прохладных и ветреных последних дней рабочей недели, наступают выходные, которые обещают незначительное повышение температуры.

Это следует из прогноза Гидрометцентра.

Так, в субботу, 9 октября наиболее теплым окажется Закарпатье, в этом регионе обещают до +16 градусов. На остальной территории от 10 градусов тепла днем. Ночь на субботу обещает быть прохладной — на Луганщине и Харьковщине с заморозками.

Прохладно и безоблачно - погода на 9 октября

В воскресенье ночью заморозков не ожидается и температура повысится до 1-3 градусов выше нуля почти по всей территории, но самой теплой в Украине ночь будет на юге и востоке. Там повышение температуры ожидают до 6 градусов.

День воскресенья придет ясным и солнечным, на термометре будет от 11 до 15 выше нуля.

По всей Украине 10 октября - ясно

Из-за того, что в Украине уже несколько дней подряд сухо и нет осадков в части регионов объявили повышенный уровень пожарной опасности — на юге, юго-востоке и в части западных регионов.

Карта регионов с небезопасными погодными условиями

Согласно данным прогноза по Киеву — выходные в столице будут безоблачными с максимальной температурой в субботу +10, а в воскресенье +11 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, что атмосферное давление на этой неделе будет выше нормы.