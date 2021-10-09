Покров с дождем: синоптик рассказала, где в Украине ожидать осадков

Синоптик сообщила об осадках в течение грядущих праздничных выходных

В Украине в день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, ожидаются осадки, но дождь застанет только северную часть страны. Ориентировочный прогноз на праздник и предстоящие выходные в комментарии "Телеграфу" озвучила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.

Так, с четверга 14 октября по воскресенье 17 октября в Украине будет преобладать сухая погода. Однако ожидаются осадки в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По предварительным прогнозам метеорологов, дожди вероятны в северных регионах.

Тогда как в субботу, 16 октября, может пойти дождь в южной и северо-восточной частях Украины.

Температура воздуха в эти четыре дня ночью будет достигать от 0 до 6 градусов тепла. Днем будет теплее — около +7-13 градусов. Как всегда, на юге и востоке нашей страны ожидаются более высокие температурные показатели. С 14 по 17 октября столбики термометров будут подниматься там до 4-10 градусов с отметкой "плюс" ночью, а в дневные часы — до +12-18 градусов.

Напомним, 14 октября христиане отмечают важную дату — праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы. "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать в этот день.

Как сообщалось ранее, синоптики спрогнозировали погоду в Украине в октябре и рассказали, когда и где в этом месяце может пойти снег.