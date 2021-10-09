Большая часть Украины уже в "оранжевой" зоне: подробности

На Донеччине превышен уровень загруженности коек с кислородом

Субботу, 9 октября, в статусе "оранжевой" карантинной зоны встретили сразу пятнадцать областей Украины.

Такие данные сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Известно, что еще в четверг, 7 октября, "оранжевый" список составляли лишь двенадцать регионов. Однако из-за увеличения уровня госпитализаций всего за два дня эпидограничения решили усилить еще в трех областях.

Так, из "желтой" в "оранжевую" зону перешли Львовская, Тернопольская и Ровненская области.

Областей в "желтой" зоне все меньше

Такие же ограничения сейчас установлены на территории Днепропетровской, Донецкой, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Сумской, Луганской и Полтавской областей.

Стоит отметить, что наиболее пугающий уровень госпитализаций зафиксирован на Харьковщине (90,6 при норме в <60/100 тыс. населения), Херсонщине (88,2) и Запорожье (75,7).

По загруженности коек с кислородом практически вся Украина отвечает требованиям Минздрава. Исключение составляет лишь Донецкая область, где этот показатель немного повысился — 65,2% при норме в 65%. Интересно, что еще в пятницу, 8 октября, превышение занятых кислородных мест в больницах отмечалось еще на Одесчине и Харьковщине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая из областей продолжает держать "лидерство" по количеству новых ковидных пациентов по состоянию на утро 9 октября.