Нарушителей карантина будут "ловить" камеры: в каких городах они появятся
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Включить камеры могут уже в ноябре
Контролировать соблюдение карантина в Украине уже давно планировали с помощью камер видеонаблюдения. В Минздраве сообщили, что в ближайшее время их установят в Киеве и еще одном городе — решают между Харьковом и Днепром.
Об этом во вторник, 12 октября, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии "ТСН".
По его словам, эти камеры позволят оценить условный процент граждан, придерживающихся карантинных требований. Именно с этой целью пилотное исследование инициировала ВОЗ.
Кузин пояснил, что камеры автоматически будут считывать количество людей, которые носят в помещениях маски и придерживаются безопасной дистанции. Санврач добавил, что документация по этому проекту уже разработана и в ближайшее время камеры появятся в Киеве и Харькове или Днепре.
Ожидается, что нововведение заработает не ранее 1 ноября текущего года, а о первых результатах скажут через две недели с момента начала работы камер.
Стоит отметить, что установленные камеры не будут сохранять никаких персональных данных и идентифицировать нарушителей карантина.
"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении", — добавил санврач .
Ранее "Телеграф" сообщал, законным ли является контроль за соблюдением карантина в Украине.
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