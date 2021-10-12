Нарушителей карантина будут "ловить" камеры: в каких городах они появятся

Включить камеры могут уже в ноябре

Контролировать соблюдение карантина в Украине уже давно планировали с помощью камер видеонаблюдения. В Минздраве сообщили, что в ближайшее время их установят в Киеве и еще одном городе — решают между Харьковом и Днепром.

Об этом во вторник, 12 октября, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии "ТСН".

По его словам, эти камеры позволят оценить условный процент граждан, придерживающихся карантинных требований. Именно с этой целью пилотное исследование инициировала ВОЗ.

Кузин пояснил, что камеры автоматически будут считывать количество людей, которые носят в помещениях маски и придерживаются безопасной дистанции. Санврач добавил, что документация по этому проекту уже разработана и в ближайшее время камеры появятся в Киеве и Харькове или Днепре.

Ожидается, что нововведение заработает не ранее 1 ноября текущего года, а о первых результатах скажут через две недели с момента начала работы камер.

Стоит отметить, что установленные камеры не будут сохранять никаких персональных данных и идентифицировать нарушителей карантина.

"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении", — добавил санврач .

Ранее "Телеграф" сообщал, законным ли является контроль за соблюдением карантина в Украине.