Педиатр объяснила, как на детей влияет переход на зимнее время

Единого мнения об эффективности или бесполезности ежегодного перевода часов в мире до сих пор не существует

В воскресенье, 31 октября нам в очередной раз предстоит сдвинуть стрелки часов на один час назад для перехода на зимнее время. Теоретически это следует сделать в 4 часа утра в ночь с субботы на воскресенье. Хотя часть людей проделывает эту процедуру перед тем, как лечь спать, чтобы избежать недоразумений с утра.

Не одно десятилетие продолжаются споры экономистов, медиков и обывателей насчет пользы для экономики и вреда для здоровья от таких сезонных манипуляций со временем. Одни люди уверяют, что на протяжении некоторого времени после перехода на зимнее или летнее время они чувствуют себя разбитыми, угнетенными, нервничают и не могут сосредоточиться, порой дело доходит даже до депрессий и серьезных ошибок в работе. Их оппоненты считают, что приспособиться к новому графику совсем несложно и не стоит нагнетать обстановку. "Побольше позитива в жизни!" – советуют они.

Но если у старшего поколения перевод стрелок зачастую связан с рабочим днем, то как на перевод стрелок реагируют юные граждане? "Телеграф" поинтересовался мнением детского врача.

"Изменение времени, конечно же, ощущается людьми, особенно в первые дни, когда организм только начинает приспосабливаться к новому режиму, — соглашается заведующая амбулаторией семейного типа, врач-педиатр высшей категории Ирина Добрянская. – Ощущаться – да, ощущается. А вот вред или серьезное влияние на организм человека – наукой не доказаны, то есть, мы не можем сказать точно и однозначно, что это вредит".

Ирина Добрянская советует отдохнуть перед переводом стрелок

По словам Ирины Алексеевны, это может быть заметно, если человек изначально перетруждается, устает, не высыпается. Но ведь даже в течение недели у нас меняется график – если в будние дни приходится вставать рано, то в выходные можно позволить себе дольше поваляться в кровати или наоборот, раньше отправиться на отдых. Тем не менее медик советует подготовиться к очередному переводу стрелок.

"За несколько дней до перевода стрелок следует ложиться спать раньше, чем обычно, спать нужно в хорошо проветриваемом помещении, в абсолютной темноте. Утром, проснувшись, если ощущаешь сонливость, полезно сделать гимнастику. И было бы просто замечательно первые дни после перехода на новый режим не перетруждаться".

Чтобы не капризничать - надо высыпаться

Добрянская подчеркивает, что такие правила касаются и взрослых, и детей – на них одинаково влияет перевод стрелок. "Точнее, так – дети более пластичны в этом вопросе, чем пожилые люди. Пожилым тяжело приспособиться, дети легче переносят смещение времени, быстрее и лучше переходят на новый режим. К тому же, осенний и весенний перевод стрелок происходит не в будни, а в выходные дни, и изначально приходится на школьные каникулы".

Но есть ли разница между весенним переводом, когда приходится на час раньше вставать, и осенним, когда нам этот час "возвращают"?

"Никто эту разницу не доказал, — говорит педиатр. – Может, тут срабатывает иное: осенью наступают холода, раньше темнеет, а весной пробуждается природа, растет световой день, вот сонливость и не так ощущается. В октябре же каждый хочет согреться, укутаться, успокоиться, поспать побольше, поэтому, возможно, человек ощущает себя ослабленным. Потому устройте для себя и своих близких любого возраста несколько облегченных дней – и тогда ни капризы, ни депрессии вас не коснутся!".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как предлагала адаптироваться к переходу на зимнее время экс-министр Минздрава Ульяна Супрун.