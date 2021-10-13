Укр

Педиатр объяснила, как на детей влияет переход на зимнее время

Автор
Ирина Левченко
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В конце октября перейдем на зимнее время Новость обновлена 13 октября 2021, 16:52
В конце октября перейдем на зимнее время

Единого мнения об эффективности или бесполезности ежегодного перевода часов в мире до сих пор не существует

В воскресенье, 31 октября нам в очередной раз предстоит сдвинуть стрелки часов на один час назад для перехода на зимнее время. Теоретически это следует сделать в 4 часа утра в ночь с субботы на воскресенье. Хотя часть людей проделывает эту процедуру перед тем, как лечь спать, чтобы избежать недоразумений с утра.

Не одно десятилетие продолжаются споры экономистов, медиков и обывателей насчет пользы для экономики и вреда для здоровья от таких сезонных манипуляций со временем. Одни люди уверяют, что на протяжении некоторого времени после перехода на зимнее или летнее время они чувствуют себя разбитыми, угнетенными, нервничают и не могут сосредоточиться, порой дело доходит даже до депрессий и серьезных ошибок в работе. Их оппоненты считают, что приспособиться к новому графику совсем несложно и не стоит нагнетать обстановку. "Побольше позитива в жизни!" – советуют они.

Но если у старшего поколения перевод стрелок зачастую связан с рабочим днем, то как на перевод стрелок реагируют юные граждане? "Телеграф" поинтересовался мнением детского врача.

"Изменение времени, конечно же, ощущается людьми, особенно в первые дни, когда организм только начинает приспосабливаться к новому режиму, — соглашается заведующая амбулаторией семейного типа, врач-педиатр высшей категории Ирина Добрянская. – Ощущаться – да, ощущается. А вот вред или серьезное влияние на организм человека – наукой не доказаны, то есть, мы не можем сказать точно и однозначно, что это вредит".

Ирина Добрянская советует отдохнуть перед переводом стрелок
Ирина Добрянская советует отдохнуть перед переводом стрелок

По словам Ирины Алексеевны, это может быть заметно, если человек изначально перетруждается, устает, не высыпается. Но ведь даже в течение недели у нас меняется график – если в будние дни приходится вставать рано, то в выходные можно позволить себе дольше поваляться в кровати или наоборот, раньше отправиться на отдых. Тем не менее медик советует подготовиться к очередному переводу стрелок.

"За несколько дней до перевода стрелок следует ложиться спать раньше, чем обычно, спать нужно в хорошо проветриваемом помещении, в абсолютной темноте. Утром, проснувшись, если ощущаешь сонливость, полезно сделать гимнастику. И было бы просто замечательно первые дни после перехода на новый режим не перетруждаться".

Чтобы не капризничать - надо высыпаться
Чтобы не капризничать - надо высыпаться

Добрянская подчеркивает, что такие правила касаются и взрослых, и детей – на них одинаково влияет перевод стрелок. "Точнее, так – дети более пластичны в этом вопросе, чем пожилые люди. Пожилым тяжело приспособиться, дети легче переносят смещение времени, быстрее и лучше переходят на новый режим. К тому же, осенний и весенний перевод стрелок происходит не в будни, а в выходные дни, и изначально приходится на школьные каникулы".

Но есть ли разница между весенним переводом, когда приходится на час раньше вставать, и осенним, когда нам этот час "возвращают"?

"Никто эту разницу не доказал, — говорит педиатр. – Может, тут срабатывает иное: осенью наступают холода, раньше темнеет, а весной пробуждается природа, растет световой день, вот сонливость и не так ощущается. В октябре же каждый хочет согреться, укутаться, успокоиться, поспать побольше, поэтому, возможно, человек ощущает себя ослабленным. Потому устройте для себя и своих близких любого возраста несколько облегченных дней – и тогда ни капризы, ни депрессии вас не коснутся!".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как предлагала адаптироваться к переходу на зимнее время экс-министр Минздрава Ульяна Супрун.

Теги:
#Украина #Здоровье #Дети #Зимнее время #Перевод часов
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