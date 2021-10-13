Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение

В МОН просят отнестись к ситуации ответственно.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям порекомендовала отправить детей на досрочные каникулы с целью предотвращения распространения эпидемии COVID-19. В Министерстве образования на эти рекомендации незамедлительно отреагировали.

Ответ обнародовал глава ведомства Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

По его словам, Минобразования советует учебным объявить каникулы с 18 октября.

Он отметил, что письмо соответствующего содержания было разослано местным органам власти.

Вместе с тем Шкарлет говорит, что лишь педагогические советы конкретных образовательных заведений могут определять и устанавливать длительность и структуру учебного года и каникул.

"Обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН", — написал министр.

Как сообщалось ранее, вследствие ухудшения ситуации с распространением коронавируса, в некоторых областях Украины уже начали принимать решения по изменению формата образовательного процесса.

Во Львове, например, с 18 октября детей обещали перевести на дистанционное обучение, а в Харькове о каникулах объявили еще до решения Минобразования.