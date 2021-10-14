Проблемы с зарплатами, госзаказом и министром: с какой армией Украина встречает День защитников

Военные эксперты отмечают, что последние годы военные вынуждены жить исключительно на одну зарплату, которой уже не хватает

В Украине 14 октября отмечается День защитника, который в июле 2021 года переименовали в День защитников и защитниц Украины. Встречает его наша страна в непростых условиях. Идет восьмой год российской агрессии, которая весной могла вспыхнуть с новой силой из-за эскалации на границе. Продолжаются обстрелы на Донбассе, есть угрозы со стороны Беларуси, которую поглощает Россия.

На фоне этих и других факторов "Телеграф" поговорил с военными экспертами о главных победах и проблемах украинской армии.

Рубежи и неплатежи

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко из позитива отмечает то, что ВСУ, несмотря на массу угроз и проблем, последовательно демонстрировали свою высокую боеготовность. И готовность при любых обстоятельствах защищать рубежи Родины, несмотря на то, сколько будет врагов, с каких направлений они будут наступать, будут ли у нас союзники.

"В течение всего года в Вооруженных силах Украины системно проходят разные уровни проверок, подготовок, учений. При этом параллельно наши воины продолжают выполнять боевые задачи в зоне операции Объединенных сил. И это вселяет уверенность, – говорит Юрий Кочевенко. – Среди позитивов также – то, что в этом году был принят закон о национальном сопротивлении. У нас развивается территориальная оборона, система службы в резерве ВСУ. Мы, может, не так быстро как хотелось бы, но движемся к той системе армии, которая не будет неподъемна для нашей экономики (мы не можем соперничать в военных бюджетах с Китаем, Россией или США), но создаст эшелонированную оборону. А это очень сильно повысит для агрессора цену за оккупацию нашей страны. Настолько, что РФ будет вынуждена отказаться своих агрессивных намерений".

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Из негатива эксперт называет снижение уровня материального (денежного) обеспечения военнослужащих.

"Кризис выплат по всем, скажем так, незарплатным платежам. То есть, военнослужащие в течение последнего года получают строго свою зарплату. При этом довольствие военнослужащего состоит не только из зарплаты. Есть отпускные, подъемные (при подписании контракта), компенсация за съем жилья, разного рода премии, "боевые". Всё это не выплачивается. А ведь лишь полный набор всех этих платежей составляет цельный пакет социальной защищенности военнослужащих. Всё это серьезно подрывает боевой дух украинской армии", – считает Юрий Кочевенко.

Он обрисовывает следующую ситуацию: офицер, который приезжает в какой-то город по месту службы, снимает квартиру, пока ему не предоставят служебное жилье. Государство обязуется компенсировать этот съем квартиры. И не делает этого. И служебное жилье не предоставляет.

"В итоге офицер вынужден отрывать плату за жилье из своей зарплаты. Которая и так небольшая. Зарплата военнослужащих уже серьезно отстает от инфляции. То, что было достаточно весомым в 2016 году, совсем не является таковым в 2021-м", – подчеркивает эксперт.

Кадровый вопрос

По его словам, давно перезрел вопрос отставки с посты главы Минобороны Андрея Тарана. Но пока не решается.

"И даже ко Дню защитника Украины не сделала Верховная Рада военнослужащим такой подарок, заменив министра обороны, – говорит Юрий Кочевенко. – Но есть и позитивные кадровые назначения, особенно это касается командования вооруженных сил. Так, большинство военнослужащих с воодушевлением восприняли назначение генерал-лейтенанта Валерия Залужного главкомом ВСУ в июле 2021 года. И назначение его замом генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка. Это люди, имеющие высокий авторитет в наших вооруженных силах. Настоящие боевые генералы".

Провал с оборонным заказом

По словам Юрия Кочевенко, существует и огромная проблема с выполнением гособоронзаказа.

"Это или какая-то форма саботажа, или верх политической глупости, – считает Юрий Кочевенко. – Странно, почему президент, СНБО не решают этот вопрос".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов с сожалением отметил, что не увидел в этом году прорывов в модернизации и развитии ВСУ.

"Идет вялотекущее реформирование в оргштабных структурах. Главная проблема – в этом году мы в очередной раз провали гособоронзаказ, – считает эксперт. – На прошлой неделе, а это первая декада октября, то есть 4-го квартала текущего года, Минобороны заявило, что выставило на торги 85% государственного оборонного заказа. При том, что тендерная процедура длится 3-4 месяца. То есть, до 1 января они не сумеют закрыть ни один тендер. А 1 января правительство закроет бюджет. И соответствующие средства окажутся нереализованными".

По мнению Олега Жданов, так происходит, потому что нет соответствующей заинтересованности, политической воли верховного главнокомандующего в создании сильной и боеспособной армии.

"Американцы приезжают нам мозги вправлять, чтобы мы занимались модернизацией и реформированием своих вооруженных сил. И визит в Украину министра обороны США Ллойда Остина, анонсированный на следующую неделю, как раз из этой темы. Увы, но в области модернизации армии мы сохраняем вялотекущий статус-кво двух предыдущих лет. Можно, конечно, вспомнить Петра Порошенко с его махинациями. Он проворачивал какие-то схемы на оборонке. Но делалось хоть что-то. А сейчас развитие ВСУ и обороноспособности находится в неком примороженном состоянии", – резюмирует военный эксперт.

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К слову, "Телеграф" ко Дню защитников и защитниц Украины 2021 опубликовал поздравления в стихах, прозе, открытках и картинках.