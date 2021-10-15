СНБО ввел санкции против 237 человек и одной компании: кого они коснутся

Совет увеличил количество подсанкционных лиц в Крыму и на Донбассе.

Одним из традиционных вопросов на заседании Совета по нацбезопасности и обороне стали санкции. Их ввели против 237 человек.

Об этом рассказал на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

Они касаются лиц, которые участвовали в организации и обеспечивали проведение выборов в Государственную Думу Российской Федерации на оккупированной территории Украины. Таким образом этот санкционный список расширился — ранее экономические меры вводили против членов избиркомов и кандидатов на российских выборах на территории ОРДЛО и Крыма 17 сентября.

В СБУ сообщили детали — новые санкции направлены против 121 физлица, а также усилены санкции против 157 человек, который помогали в проведении выборов на оккупированных территориях.

Кроме этого запрещена работа торговой сети MERE, которая в Украине продолжала действовать на территории Белой Церкви. Эта компания из РФ ранее заявляла, что рассчитывает на расширение своей сети в Украине.

В СБУ заявили, что санкции распространятся на 5 физлиц и 6 компаний, связанных с владельцами сети супермаркетов.

Данилов отметил, что после сегодняшнего заседания компания не имеет права работать в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что на заседании СНБО приняли ряд документов, которые очерчивают вопросы безопасности Украины в разных сферах — от биологической защиты до оборонной.