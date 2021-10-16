Укр

Сразу две области Украины покинули "оранжевую" зону карантина (список)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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COVID-19 Новость обновлена 16 октября 2021, 08:59
COVID-19

В оранжевой зоне — 15 областей.

На фоне спавшей во время длинных выходных заболеваемости коронавирусом изменился также и перечень областей, которые Минздрав отнес к "оранжевой зоне" эпидопасности. Из нее вышли Киевская и Тернопольская области.

Об этом сообщает министерство в сводной таблице.

Список областей "оранжевой зоны" на утро 16 октября выглядит так:

  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская.

Накануне, 15 октября в "красную зону" попала Херсонская область. Через несколько дней ограничения "красной зоны" коснутся еще четырех областей из "оранжевого" перечня — Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Запорожской.

В пяти областях с 18 октября будут действовать ряд запретов и правил для бизнеса и граждан. Они могут корректироваться в зависимости о вакцинации посетителей и сотрудников.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минздраве планируют обновить список обязательной вакцинации для граждан — туда попадут сотрудники коммунальных учреждений и местной администрации.

Теги:
#Украина #Карантин #Красная зона #Оранжевая зона
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