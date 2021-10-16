Не только для госпитализированных с COVID: в Украине могут расширить применение новейших лекарств

В Минздраве поделились планами относительно новейших лекарств от коронавирусной инфекции.

Семейные врачи в определенных ситуациях смогут назначать пациентам новейшие препараты от COVID-19 "Бамланивимаб" и "Этесевимаб", которые недавно были поставлены в Украину из США.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью изданию "Радио Свобода".

Он напомнил, что данные препараты были поставлены во все регионы, а цель их применения заключается в предотвращении развитии болезни в среднюю или тяжелую форму.

"В частности мы рекомендовали в протоколе предоставлять приоритет использования этого лекарства на так называемом дневном стационаре", — сказал он.

Помимо "Бамланивимаба" и "Этесевимаба" в этот список, возможно, включат "Ремдесевир".

Ляшко добавил, что с понедельника были внесены изменения в программу медгарантий, в которую внесли пункт о доплате семейным врачам за использование этих препаратов при дневном стационаре.

Такое решение, говорит он, позволит снизить нагрузку на больницы, которые принимают тяжелых пациентов.

Напомним, дневной стационар применяется для лечения пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении.

Как сообщалось ранее, в Украине расширят список профессий, для представителей которых вводится обязательная вакцинация. Теперь к ним добавятся сотрудники госучреждений, стратегических предприятий, соцсферы и почты.