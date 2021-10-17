Журналист попался на уловки мошенников, пытаясь продать стиральную машинку на OLX: как работает схема

Мошенники использовали старую схему с поддельным сайтом.

В Украине тема мошенничества не является чем-то принципиально новым, однако несмотря на это регулярно появляются новые истории о том, как украинцы в силу неопытности теряют деньги из-за действий злоумышленников.

Своей историей поделился журналист Александр Чеканов.

По его словам, он решил приобрести стиральную машинку, но перед этим понадобилось избавиться от старой. Для этих целей была выбрана торговая площадка OLX.

Заполнив необходимую информацию в профиле, он сперва столкнулся с парой ботов, с которым он конечно же иметь дела не захотел.

"А вот третий оказался весьма коммуникабельным. Поздоровался, заинтересовался. Прикольно. Меня даже не смутило то, что чувак был готов заплатить, не осмотрев товар", — написал он.

Затем, по условиям сайта, необходимо было перейти по ссылке для подтверждения оплаты.

После перехода и ввода данных о карте, включая CVV, Чеканов насторожился, когда ему не пришел код подтверждения. Однако вскоре с его карточки начали списываться деньги.

"Сначала списались 150 гривен за какие-то развлечения, а потом пошло — по 999 в четыре захода", — написал он.

В конечном итоге карточку удалось заблокировать, так что мужчина отделался потерей суммы в более 4 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, украинская модель ранее рассказала, как мошенники пытались обманом заставить ее сменить Apple ID на ее iPhone, а также как работает эта схема.