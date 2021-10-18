Укр

"Зато мы гордые": введут ли в Украине общенациональный локдаун (видео)

Автор
Елена Вечканова
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Автор
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В "красной" зоне уже пять областей Новость обновлена 18 октября 2021, 10:35
В "красной" зоне уже пять областей

Количество ковидных больных в стране постоянно увеличивается

Несмотря на высокие показатели коронавирусной заболеваемости, Украина вряд ли "закроется" на очередной общенациональный локдаун.

Такими соображениями с корреспондентом "Телеграфа" поделился нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам чиновника, в стране пока хватает адаптивного карантина с определенным "цветным" зонированием и соответствующими ограничениями. Также проводится иммунизация населения.

"У нас есть вакцинированные люди, почему они должны быть ограничены в своих правах?" — отметил Радуцкий.

Также народный депутат подчеркнул, что сейчас очень многие украинцы не рассматривают карантин, как что-то серьезное, пока другие массово болеют, а некоторым регионам приходится переходить в "красную" карантинную зону.

"Зато мы гордые и не вакцинируемся", — саркастически прокомментировал поведение некоторых украинцев политик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что к "красной" карантинной зоне сейчас относится пять областей Украины и какие ограничения установлены в этих регионах.

Теги:
#Украина #Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Локдаун
В "красной" зоне уже пять областей
Украина
"Зато мы гордые": введут ли в Украине общенациональный локдаун (видео)
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