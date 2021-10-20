Евродепутат Кра: Европарламент демонстрирует цинизм и двойные стандарты, игнорируя репрессии украинской власти в отношении Медведчука

Представитель Европарламента раскритиковал позицию ЕС по Медведчуку.

Представители стран Европы демонстрируют цинизм и двойные стандарты, когда открыто осуждают политику в отношении своих граждан одних государств, и в упор не замечая вопиющее нарушение украинской властью прав председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом во время передачи телеведущей "Першого Незалежного" Надежды Сас в Европарламенте заявил евродепутат Максимилиан Кра.

Он подчеркнул, что защита прав людей и свободы слова в разных странах носит, со стороны Евросоюза, избирательный характер.

"Цинизм и двойные стандарты – это суть того, что мы здесь видим. ЕС говорит, что слово – это права человека, но на самом деле ЕС защищает права человека с учетом своих политических, экономических интересов. Вот вы видите ситуацию про каналы. Давайте посмотрим на другую ситуацию. В Москве Алексей Навальный посажен в тюрьму за экономические преступления, и все здесь это обсуждают. Но есть другой человек, который находится под арестом, это Виктор Медведчук, и его обвиняют по политическим вопросам. В этом здании все знают Алексея Навального, но никто не хочет слышать имя Виктора Медведчука. И мы должны преодолеть эти двойные стандарты и говорить об этом. Если вы говорите о проблемах в Москве, говорите о проблемах в Киеве. И если вы говорите Алексей Навальный, то вы должны моментально в своей голове вспоминать, что есть и проблемы с политическими заключенными в Украине, и мы должны говорить об этом. Эти двойные стандарты будут здесь сохраняться до той поры, пока люди не признают, что да, ЕС работает на принципах двойных стандартов", — подчеркнул евродепутат.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", — подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.