Опасно ли облако диоксида серы над Украиной: объяснение метеорологов
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Сильный ветер уносит облако ядовитых испарений на восток.
Диоксид серы, который принесло в Украину с испанского вулкана Ла-Пальма извергающегося на Канарах, покинет территорию Украины в ближайшие сутки и не угрожает здоровью жителей страны.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Его отнесет на восток потоками ветра. В учреждении отметили, что облако двуокиси серы находится на значительной высоте — от 10 до 15 километров и не влияет на воздух, которым дышат украинцы.
Единственный риск — выпадение слабокислого дождя, который также не нанесет существенного вреда. Учитывая то, что погоду на 21 октября обещали без осадков, опасность может миновать Украину.
Кислотные дожди в большей мере влияют не на человека, а на окружающую среду, снижая качество сельхозугодий и нанося вред растениям и водным организмам.
То, что над страной скопилось облако от вулкана Ла-Пальма видно на карте онлайн отслеживания ветра. Количество диоксида серы на квадратный метр от земной поверхности до верхних слоев атмосферы в большинстве регионов превышало 100 мг на м.кв.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продолжает "цвести" Днепр — вода стала ярко-зеленой из-за деятельности людей.
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