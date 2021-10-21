Опасно ли облако диоксида серы над Украиной: объяснение метеорологов

Сильный ветер уносит облако ядовитых испарений на восток.

Диоксид серы, который принесло в Украину с испанского вулкана Ла-Пальма извергающегося на Канарах, покинет территорию Украины в ближайшие сутки и не угрожает здоровью жителей страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Его отнесет на восток потоками ветра. В учреждении отметили, что облако двуокиси серы находится на значительной высоте — от 10 до 15 километров и не влияет на воздух, которым дышат украинцы.

Единственный риск — выпадение слабокислого дождя, который также не нанесет существенного вреда. Учитывая то, что погоду на 21 октября обещали без осадков, опасность может миновать Украину.

Кислотные дожди в большей мере влияют не на человека, а на окружающую среду, снижая качество сельхозугодий и нанося вред растениям и водным организмам.

То, что над страной скопилось облако от вулкана Ла-Пальма видно на карте онлайн отслеживания ветра. Количество диоксида серы на квадратный метр от земной поверхности до верхних слоев атмосферы в большинстве регионов превышало 100 мг на м.кв.

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