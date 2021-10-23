Укр

"Желтых" областей почти не осталось: Украина стремительно "краснеет"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Карантинное зонирование меняется в стране ежедневно Новость обновлена 23 октября 2021, 13:04
Карантинное зонирование меняется в стране ежедневно

Требованием "красной" зоны отвечает уже семь регионов

Утро субботы, 23 октября, принесло Украине новые данные по карантинным зонам. Так, показателям "желтой" сейчас соответствует исключительно четыре региона.

Подобную информацию сообщает Минздрав Украины.

Винничина, Закарпатье, Кировоградщина и Полтава — единственные области, которые все еще остаются в пределах эпидемиологических требований "желтой" зоны. За последние сутки их компанию "покинула" Киевская, которая перешла в "оранжевую".

Сумская и Черниговская области в списке регионов помечены красным цветом. Это и не удивительно, ведь минимум на Сумщине действуют требования "красной" карантинной зоны — как раз начиная с 23 октября.

Всего критериям самого строгого карантина в Украине отвечает семь областей. "Красными" на данный момент считаются Днепропетровская, Одесская, Черниговская, Донецкая, Херсонская, Сумская и Запорожская. На территории остальных, за вычетом четырех "желтых", действуют ограничения "оранжевой" зоны.

Карантинное зонирование Украины на 23 октября
Карантинное зонирование Украины на 23 октября

Впрочем, уже на следующей неделе список "красных" областей пополнится. Как сообщал "Телеграф", с 26 октября карантин усилят в еще двух регионах.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
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