Укр

Студентов хотят привлечь к вакцинированию населения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вакцинация
Вакцинация

Учащиеся из медуниверситетов могут помочь Украине ускорить иммунизацию населения.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине, в Минздраве задумались о том, чтобы привлечь студентов-медиков к кампании по вакцинации.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в комментарии к записи главного редактора "Телеграф" Ярослава Жаренова.

По ее словам, Минздрав уже обратился к медицинским университетам.

"Студенты-медики наиболее подготовлены к работе в центрах вакцинации", — написала она.

Как сообщалось ранее, врач Борис Брыль спрогнозировал, что рост числа новых случаев COVID-19 будет наблюдаться в Украине еще на протяжении двух-четырех недель.

Вместе с тем в Одессе уже наступила критическая ситуация с больными, волонтеры жалуются на то, что для тяжелых пациентов из города уже невозможно найти места в реанимации даже в области.

При этом сложная картина наблюдается в городских моргах. Из-за роста числа новых смертей, тела покойников начинают класть прямо на пол. Ситуацию также ухудшает то, что патологоанатомов в Одессе было мало даже до начала пандемии.

Теги:
#Минздрав #Коронавирус #Covid-19 #Ирина Микичак
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